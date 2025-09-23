L'hospital Santa Caterina acull una exposició sobre els més de trenta anys de l’Agenda Llatinoamericana
El dissabte 4 d'octubre al matí es farà una jornada de reflexió al Parc Hospitalari Martí i Julià
L’hospital Santa Caterina acull una exposició dedicada a l’Agenda Llatinoamericana Mundial, una iniciativa editorial i pedagògica que, des de fa més de tres dècades, impulsa la reflexió crítica i el compromís social al voltant de les grans causes de la humanitat.
A través de panells informatius i materials visuals l’exposició ofereix un recorregut per la trajectòria d’aquesta publicació singular, nascuda l’any 1992 de la mà de Pere Casaldàliga i José María Vigil, amb la voluntat de donar veu a les víctimes oblidades de Llatinoamèrica i denunciar les desigualtats socials, econòmiques i polítiques globals.
Al llarg d’aquests més de 30 anys, l’Agenda ha esdevingut una eina de transformació i consciència social, amb articles d’autoria internacional i local sobre temes com el canvi climàtic, la justícia de gènere, l’antimperialisme, la sobirania dels pobles, les noves formes de democràcia o la relació entre espiritualitat i política. Hi han participat autors i autores de gran prestigi, com Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Susan George, Naomi Klein, José Saramago o Miren Etxezarreta, entre molts altres.
Jornada de reflexió i debat el proper 4 d’octubre
La mostra, que es pot visitar al vestíbul de l’hospital Santa Caterina, també serveix com a preludi a la Jornada de Reflexió de l’Agenda Llatinoamericana 2026, que tindrà lloc el proper dissabte 4 d’octubre, al matí, al Parc Hospitalari Martí i Julià. Una jornada en la qual hi haurà tallers, grups de treball i projecció d’audiovisuals. La benvinguda anirà a càrrec del president de l’Institut d’Assistència Sanitària, Martí Masferrer.
Aquesta edició de l’Agenda continua apostant per una mirada crítica, sociopolítica i espiritual compromesa amb els valors de la justícia global, la sostenibilitat ambiental i la solidaritat internacional.
L’exposició ha estat organitzada amb el suport de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya, que, al llarg dels anys, ha complementat la publicació anual amb altres materials didàctics com contes, mapes o vídeos per arribar a públics diversos i seguir expandint el missatge transformador de l’Agenda.
L’hospital Santa Caterina ja havia acollit diverses edicions de l’exposició i ara s’ha recuperat des de l’aturada per la Covid.
