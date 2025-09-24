Aloja, la fira medieval i fantàstica de Banyoles: tota la informació
Del 26 al 28 de setembre se celebrarà XVII edició
Se centrarà en l’Abat Guillem de Pau, encarregat de la reconstrucció del Monestir al segle XV
Torna una nova edició d'Aloja, la Fira Medieval i Fantàstica de Banyoles, que enguany se celebra del 26 al 28 de setembre i que tindrà com eix central a l’Abat Guillem de Pau, figura clau per a la reconstrucció del Monestir de Sant Esteve, després dels terratrèmols del 1427 i 1428. Entre les novetats destaca la visita guiada ‘La pastisseria, una temptació monacal?’ una visita guiada amb tast de productes dolços del Convent de les Monges Carmelites.
Anna Tarafa, regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Fires ha destacat que “estem davant d’una fira per a tots els públics, amb activitats per a tota la família. Aquest any oferim dues visites guiades emmarcades amb el llançament marca ‘Banyoles dolça’ que acabarà al Convent de les Monges Carmelites que encara elaboren dolços amb receptes d’època medieval".
Divendres 26 de setembre
- A 2/4 de 9 del vespre, a La Muralla, es farà l’espectacle inaugural que donarà el tret de sortida d’una nova edició de l’Aloja de Banyoles.
- A continuació, al mateix espai, i amb la col·laboració de l’àrea de Joventut hi haurà una sessió de cinema a la fresca on es podrà veure el film Com ensinistrar un drac (Lifeaction).
Dissabte 27 de setembre
- A 2/4 d’11 del matí, la companyia Els Joglars de la Bota obriran la segona jornada de la fira amb una cercavila de personatges fantàstics i músics medievals, amb punt d’inici a La Muralla.
- A 2/4 de 12 s’oferirà la primera de les dues visites guiades amb tast de productes dolços que es farà al pati del convent de les Monges Carmelites. ‘La pastisseria, una temptació monacal? és una activitat emmarcada en el segell ‘Banyoles dolça’, gratuïta, i per a la que es recomana reserva prèvia al web museusbanyoles.cat.
- A les 12 del migdia, des de La Muralla, Alma Cubrae oferirà un espectacle familiar, en el que serà una versió de La Caputxeta Vermella ambientat en època medieval.
- Durant la resta del dia el mateix espai de La Muralla acollirà diferents activitats destacant la cercavila nocturna fantàstica i de foc amb final pirotècnic que anirà a càrrec d’Alma Cubrae, Joglars de la Bota i la col·laboració de la Colla de Diables i Tambors Minotaure d’Amposta.
Tot el cap de setmana
- Durant tot el cap de setmana, l’Aloja comptarà amb una vintena d’activitats més repartides entre la plaça Major i els carrers adjacents, que acolliran el mercat medieval amb una cinquantena de parades, i La Muralla i el carrer Pia Almoina, on s’hi faran els espectacles medievals, tallers i activitats infantils, entre d’altres.
- Al carrer Major hi haurà una exposició d’armadures medievals, a càrrec de l’entitat ‘Whoxperience’.
- Dues novetats més seran dos tallers, un per fer vitralls i l’altra per preparar pocions màgiques, que es faran al carrer Pia Almoina.
Jordi Rodríguez, membre d’Alma Cubrae s’ha mostrat agraït de tornar a col·laborar per dissetè any, remarcant que “recuperem l’espectacle inaugural amb el que interactuarem amb la gent del públic per ja endinsar-los en el món medieval i fantàstic de la fira. A més aquest any donem especial importància a l’Abat Guillem de Pau, figura clau per entendre l’estat actual del Monestir de Sant Esteve, i que serà el protagonista de l’espectacle ‘La rebel·lió de l’abat Guillem de Pau’ del Pas d’Armes a 2/4 de 6 de la tarda del diumenge”.
Sorteig
Amb l’objectiu d’animar a tothom a participar activament de la fira, entre totes aquelles persones que es vesteixen d’algun personatge medieval com pot ser un cavaller, una dama, un mercader, un bufó, o d’algun ésser mitològic fantàstic (aloja, drac...) se sortejaran dos vals regals per valor de 50 euros gentilesa de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme que es podran bescanviar entre els establiments associats de l’entitat.
En paral·lel, durant aquest cap de setmana també es podran fer altres com són la visita al Monestir de Sant Esteve, l’Arqueta de Sant Martirià i el Retaule de la Nostra Senyora de l’Escala; així com navegar per l’Estany amb la barca Tirona, i conèixer durant el trajecte com es va formar l’estany a través de la ‘Llegenda d’en Morgat’.
La Fira Aloja està organitzada per l’Ajuntament de Banyoles amb el suport de la Diputació de Girona i l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. Compta amb la col·laboració d’Alma Cubrae i una cinquantena de persones voluntàries que participen dels seus espectacles, a més d’alumnes de l’IFE Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives de l’INS Pere Alsius. També hi col·laboren Museus Banyoles, els Joglars de la Bota, l’Associació Whoxperience – La Friki Banyoles, la Colla de Diables i Tambors Minotaure d’Amposta, l’Associació Eqüestre Esportiva del Pla de l’Estany i Softcombat, entre altres, entre altres.z
