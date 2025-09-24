Enxampat a Olot fent trampes amb un dispositiu ocult a l’examen teòric de conduir
La Policia Municipal l'ha sorprès in fraganti i l'aspirant ha quedat denunciat
La Policia Municipal d'Olot ha enxampat in fraganti un aspirant que s'examinava de l'examen teòric de carnet de conduir quan intentava copiar amb tecnologia camuflada sota la roba. L'home ha quedat denunciat administrativament
Els fets van tenir lloc aquest dimarts al matí, 24 de setembre, durant una convocatòria d’exàmens a la nova seu d'Olot. Els agents van sospitar d'un dels examinats i van comprovar que l’infractor portava un aparell de petites dimensions adherit al cos, amagat dins una butxaca interior de la seva roba, fet que dificultava la seva detecció. El sistema, presumiblement, servia per rebre ajuda externa en temps real mentre realitzava la prova
Aquest tipus de conducta és considerada una infracció molt greu segons la Llei de Trànsit. Com a conseqüència, la persona ha estat sancionada amb una multa de 500 euros i la prohibició de tornar-se a presentar a les proves durant un període de sis mesos.
La detecció es va dur a terme gràcies a la tasca de vigilància de la Policia Municipal d’Olot, que col·labora habitualment amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per prevenir delictes de falsedat documental i infraccions relacionades amb l’obtenció fraudulenta del permís de conduir. Agents policials són presents de manera habitual als exàmens teòrics a la seu d’Olot per garantir-ne el bon desenvolupament, recorda l'ajuntament en un comunicat. Precisament, fa unes setmanes, Diari de Girona informava que aquesta Policia fins a l'agost havia caçat a cinc persones fent trampes.
