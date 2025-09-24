ERC qüestiona si el Govern considera els gironins "ciutadans de segona" en matèria de seguretat
Els republicans registraran una bateria de preguntes després que la consellera d’Interior admetés que la pressió policial a Barcelona ha fet moure delinqüents multireincidents cap a Girona i la Catalunya central
El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
ERC qüestiona si el Govern considera els gironins "ciutadans de segona" en matèria de seguretat. El grup republicà al Parlament ha anunciat que exigirà explicacions a la consellera d’Interior, Núria Parlon, després que admetés que l’augment de la pressió policial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha provocat que delinqüents multireincidents es desplacin cap a les comarques gironines i la Catalunya Central. “No podem acceptar que a comarques ens tractin com a ciutadans de segona en matèria de seguretat ciutadana”, ha denunciat la diputada gironina Laia Cañigueral.
Cañigueral també ha qualificat d'“alarmant” que el Govern “doni un tractament diferent d'un àmbit tan important com la seguretat ciutadana en funció de les ciutats o comarques”. Segons ella, és encara “més preocupant” que la consellera admeti “tranquil·lament” que aquests desequilibris puguin provocar la mobilitat de la delinqüència. “Ni des de les comarques gironines, ni des de cap altre lloc del país, no podem acceptar aquestes declaracions de la màxima responsable de la seguretat al nostre país”, ha remarcat la republicana. La diputada ha afegit que aquestes paraules arriben en un moment delicat, coincidint amb casos recents que han generat alarma social, com les ocupacions conflictives a Girona i a Flaçà, o el tiroteig amb ferits i detinguts a Llagostera.
ERC ha registrat una bateria de preguntes per demanar a Parlon que aclareixi quines mesures pensa adoptar el seu departament per evitar que la situació es repeteixi i, alhora, per reclamar que es reforci la seguretat arreu del territori. Entre les qüestions plantejades per ERC hi ha si Interior ha dissenyat diferents models de pressió policial segons la zona del país i si existeixen dèficits de serveis que afavoreixin el desplaçament de delinqüents fora de l’àrea metropolitana. Els republicans també volen saber si el Govern té previst estendre a la resta de Catalunya el model aplicat a Barcelona, en cas que es confirmi l’“èxit” de la pressió policial en aquest àmbit.