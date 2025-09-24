Un estiu amb menys àpats als restaurants
La meitat dels espanyols de vacances han reduït aquest estiu els àpats fora de casa. També es retallen els dies de descans: els que han marxat de casa més de dues setmanes són un 20% menys que l’any 2023
María Jesús Ibáñez
Els espanyols han reduït aquest estiu, durant les seves vacances, els àpats fora de casa, segons recull una enquesta elaborada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), en la qual també s’evidencia com cada cop es retalla més el nombre de dies de descans. Ambdues constatacions confirmen el temor del setor: malgrat la bona afluència de viatgers en la majoria de destins, els ingressos seran aquest 2025 inferiors als previstos. Bona part d’aquesta contracció ve pel turisme domèstic, per les famílies espanyoles que estan moderant els seus pressupostos, ja sigui estalviant en bars i restaurants i comprant més als supermercats, ja sigui reduint la quantitat de dies que viatgen.
Així, tot i que la majoria dels participants a l’enquesta del CIS, publicada sota l’epígraf de «Turisme i Gastronomia», asseguren que solen marxar de vacances entre una i dues setmanes (32,2%), el cert és que augmenten de manera rellevant els que marxen menys d’una setmana (que passen del 12,6% del 2023 al 17,6% d’aquest any). També s’ha produït un descens significatiu dels que estan fora més de dues setmanes, del 24,7% de fa dos anys al 19,3% d’aquest 2025. O el que és el mateix, de cada cinc famílies que abans estiuejaven més de 15 dies, una ha deixat de fer-ho aquest any. Un 28,1% dels espanyols diuen que les seves vacances ja són només de set dies i hi ha un 13,6% de la població que mai no fa vacances.
Les dades apunten que en alguns establiments o segments de mercat s’ha experimentat una desacceleració de la despesa, entre altres raons perquè els preus de molts dels serveis que s’ofereixen als turistes han augmentat força en els dos o tres darrers anys i els consumidors amb poder adquisitiu mitjà s’han ajustat», indica Pedro Aznar, professor del Departament d’Economia, Comptabilitat i Finances d’Esade. La restauració és precisament un dels sectors que més ho han notat.
Ho admeten gairebé tots els participants a l’enquesta. Un 27% d’ells expliquen que solen sortir a menjar a restaurant (o a algun bar) entre dues i tres vegades per setmana quan estan de vacances. El 2023, eren un 9,3% més que ara, és a dir, un 29,5%. També són un 4,3% menys els que aquest estiu han fet més de tres àpats fora de casa al seu destí vacacional respecte al 2023. En contrapartida, el 8,8% dels espanyols de vacances no mengen fora de casa cap vegada a la setmana, mentre que un 16% té l’hàbit de sortir a dinar o sopar només una vegada a la setmana.
Tot plegat implica que tres de cada quatre espanyols s’han ajustat el cinturó aquest estiu i han modificat a la baixa les seves sortides gastronòmiques. Això és conseqüència, explica el professor Aznar, que el «creixement de preus s’ha situat per sobre del creixement de les rendes de les famílies, a la qual cosa s’ha sumat un sentiment d’incertesa que convida a ser més curosos amb les despeses», indica.
Segons el portal de reserves The Fork, la despesa mitjana que han fet aquest estiu els comensals espanyols ha estat de 27 euros per àpat, davant dels 31 euros, un 15% més, que han invertit els turistes estrangers. Les dades del web gastronòmic indiquen que els dies amb majors percentatges de reserves aquest estiu han estat els caps de setmana, especialment els del 25 al 27 de juliol, el primer cap de setmana d’agost i el del pont de l’Assumpció, que van registrar, cadascun d’ells, un 9% del total de les reserves fetes al llarg d’aquests dos mesos.
El mateix informe també reflecteix que Barcelona, amb un 30%, seguida de Mallorca (12%) i Màlaga (10%) són les tres províncies que han acumulat un percentatge més gran de les reserves fetes pels clients procedents de l’estranger. Per ciutats, també Barcelona lidera la llista, amb un 27% de les reserves, mentre que València, amb un 10%, i Madrid, amb un 8%, han ocupat el segon i tercer lloc, respectivament.
I on van de vacances els espanyols quan no viatgen a l’estranger? L’enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques explica que el 37,5% de les persones que surten del seu lloc de residència escullen un poble de la costa o proper a la costa, mentre que un 24,8% prefereixen una ciutat costanera o propera al litoral. Així, el turisme de sol i platja continua sent el preponderant, amb un 51,3%, seguit del turisme cultural (39,2%) i del turisme de contacte amb la natura (34,9%). I un 30% prefereix el turisme rural. Un 22,5% opten per anar a un poble a la muntanya o al camp. Pel que fa al tipus d’allotjament, el 43,8% opta per allotjar-se en un hotel o aparthotel, el 14,4% assegura que utilitza habitatges de familiars i amics, i en tercer lloc hi ha els habitatges de lloguer o apartaments turístics (13,1%).
L’anàlisi, realitzada a partir de gairebé 3.000 enquestes, mostra que durant l’any un terç dels espanyols, un 30,5% exactament, sol anar a restaurants dues o tres vegades al mes. Aproximadament un altre terç, el 29,1%, mengen o sopen fora de casa més de tres vegades al mes, i un 20,5% indica que ho fa almenys una vegada al mes. Més de la meitat (el 55%) dels que mengen o sopen fora de casa paguen, en cada ocasió, una factura mitjana d’entre 15 i 30 euros, mentre que el 28,6% desemborsa entre 31 i 50 euros. Només l’1,8% es deixa més de 70 euros per comensal i prop del 7% menys de 15 euros.
Tot i això, la meitat dels enquestats (51,7%) continuen considerant importants els àpats (familiars o amb amics) fora de casa, que qualifiquen de valuosos per les relacions socials que s’hi estableixen. Li segueixen en rellevància la salut que els proporciona i el plaer de la degustació.n
