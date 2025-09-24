La Fiscalia de Girona ja va alertar sobre la desprotecció de les víctimes de maltractament
La Memòria de la Ficalia General de l'Estat assegura que les errades en les polseres antimaltractament de control d’agressors han provocat una “gran quantitat” de sobreseïments provisionals i sentències absolutòries
DdG
Els dispositius telemàtics dissenyats per protegir les víctimes de violència de gènerepresenten nombrosos problemes, segons les fiscalies de tot l’Estat, i la de Girona no n’és cap excepció. Aquesta última ja va alertar que les polseres antimaltractament fallen i deixen desprotegides les víctimes.
Així ho recull la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat, on s’explica que els errors en els aparells i la migració a nous dispositius han deixat sense dades rellevants per a incidents anteriors al 20 de març de 2024. Aquest fet ha provocat "gran quantitat de sobreseïments provisionals i absolucions" en casos en què la informació dels dispositius era clau. Una afirmació que va aixecar gran polseguera i que va motivar una nota de la pròpia Fiscalia -negant el que diu la seva pròpia memòria- i assegurant que les víctimes sempre van estar protegides que les absolucions de maltractadors van ser "mínimes", però sense donar detalls de quantes.
Malgrat aquestes dificultats, les fiscalies reconeixen que aquests braçalets telemàtics són d’“indiscutible utilitat” per protegir les víctimes. No obstant això, assenyalen que la distància mínima de 500 metres és difícil de complir en poblacions petites, que la cobertura a zones rurals és insuficient i que els tècnics triguen a desplaçar-se per resoldre incidències.
A més, adverteixen que les alertes repetides i els errors generen inseguretat i trastorns en la vida diària de les víctimes de violència masclista. Algunes han arribat a sol·licitar judicialment la retirada dels dispositius per la frustració i el risc continuat que pateixen.
Mentre la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha declarat que “les víctimes sempre han estat protegides” i ha anunciat la licitació d’un nou contracte per millorar les polseres, diferents formacions polítiques van reclamar una investiguació en profunditat dels errors denunciats. Fins i tot Sumar, soci del PSOE, ha demanat la comparaixença de la ministra al Congrés. Des del PP, van denunciar la "negligència" de l'executiu i la seva "insensibilitat" cap al col·lectiu de dones maltractades.
Errors per ús inadequat i amb poca tolerància a l'aigua
Vodafone España va sol·licitar abans de l'estiu al seu proveïdor, Oysta Spain, que li subministrés polseres amb un grau superior de resistència a l'aigua a l'estipulat en el contracte, per a evitar les fallades que s'estaven detectant davant un ús inadequat d'aquestes Aquesta petició la va cursar arran de posar-se de manifest en una comissió de seguiment, en la qual participaven, entre altres, representants de Vodafone i del Ministeri d'Igualtat, que s'havien detectat erradessi es ficaven en l'aigua els dispositius durant molt de temps, segons han informat a EFE fonts de la companyia aquest dimarts. Vodafone no ha revelat quantes polseres es van demanar, però sí ha apuntat que ha estat "una partida raonable" per a substituir aquests dispositius en aquells casos en els quals es va detectar un ús inadequat.
L'operador ha defensat aquests braçalets, que són els mateixos que s'usen per exemple als EUA per a arrestos domiciliaris i que estan certificats a la Unió Europea que incorpora sistemes avançats de seguretat, sensors de manipulació, xifrat de comunicacions i geolocalització en temps real. La Unió Temporal d'Empreses formada per Vodafone i Securitas es va adjudicar a l'octubre de 2023 la gestió del sistema de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de mesures cautelars i penes de prohibició d'aproximació en matèria de violència de gènere i de violència sexual per 42,6 milions d'euros.
Girona i Catalunya, a la cua
Tot i ser una eina tecnològica de gran utilitat, les dades mostren que Girona és de les províncies amb menys aplicació d’aquest recurs, amb només vuit dispositius actius. A Catalunya, a tancament de 2024, n’hi ha 89, mentre que en altres comunitats, com Andalusia, la xifra és molt superior, amb 1.658 dispositius actius.
Des de la Fiscalia General, es destaca també que és una qüestió "incontrovertible que les mesures cautelars de caràcter personal constitueixen un instrument fonamental en la lluita per erradicar la violència de gènere". La memòria recorda que “en els casos més greus, de risc elevat per a la víctima o en supòsits de reiteració delictiva, serà procedent acordar la presó provisional quan, d’una altra manera, no es pugui garantir la indemnitat i seguretat d’aquesta”.
Alhora, afegeix que “es pot controlar la prohibició d’aproximació mitjançant un dispositiu telemàtic de detecció de proximitat o una polsera electrònica, tot i que alguns operadors jurídics continuen mostrant reticències a la seva instal·lació pels possibles problemes i incidències que poden generar, especialment en zones rurals on la proximitat suposa un repte, segons apunten alguns delegats”.
A banda de ser una de les províncies on hi ha menys polseres antimaltractament, Girona és també un dels territoris on els jutjats concedeixen menys ordres de protecció per evitar que els presumptes agressors tinguin contacte amb les víctimes de violència masclista. La majoria de vegades les demana la mateixa víctima i no sempre són aprovades. Les dads del primer trimestre de l'any mostren que a Girona es van demanar 119 ordres, totes a instàncies de la víctima i d'aquestes, el 62,18% es van denegar. 74 no van tirar endavant mentre que 45 es van aprovar, segons les dades del Consell General del Poder Judicial.
