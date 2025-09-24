L’educació política centra la nova edició de l’Agenda Llatinoamericana
El volum en català i castellà s’edita des de Girona, des d’on reivindiquen que «l’educació ha de prendre partit per no conservar els privilegis d’alguns»
L’educació política és l’eix que vertebra la nova edició de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, editada i impresa, en les seves versions en català i castellà, des de Girona. La publicació, que compta amb una cinquantena d’articles d’activistes i professionals de l’educació d’arreu del món, posa l’accent en la necessitat d’impulsar l’educació popular com a eina per a humanitzar la política.
La temàtica d’enguany, proposada pel Brasil (un dels vint països que participen en la confecció de la publicació) vol reivindicar una educació «decolonial, feminista, ecològica i alliberadora», assenyala el gironí i membre del consell de redacció de la xarxa internacional de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, Jordi Pujadas. I és que el volum defensa que «una altra educació és possible perquè un altre món és necessari» i recorda la lliçó del pedagog brasiler Paulo Freire: «L’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món».
Amb tot, Pujadas lamenta que «la política s’ha pervertit i hem d’aconseguir que la societat la torni a veure com allò que representa: el bé comú». En aquest context, afegeix que «l’educació no pot ser neutre, ha de prendre partit perquè del contrari reprodueix l’estructura de poder i conserva els privilegis d’alguns enlloc de proposar una perspectiva crítica amb la societat».
Idea de Pere Casaldàliga
El volum, fet «des de la perspectiva llatinoamericana», arriba enguany a la seva 35a edició. La publicació va néixer l’any 1992 de la mà de Pere Casaldàliga per denunciar el colonialisme i estar al costat del que ell anomenava «les causes»: el feminisme, l’ecologia, el món indígena, el compromís polític o la causa dels pobres. L’Agenda Llatinoamericana va néixer sense ànim de tenir continuïtat, però 35 anys després, està «en més bona forma que mai». I és que enguany la publicació compta amb 1.300 exemplars en català i 1.400 en castellà. A més, estrena un llibre (n’han fet una tirada de 500 exemplars) on s’hi recullen només els articles: «Ens hem hagut d’adaptar als nous temps i com que molta gent fa servir l’agenda del mòbil enlloc de la de paper, hem optat per fer els dos productes», explica Pujadas.
A més, enguany també han posat en marxa dos concursos: un premi literari perquè els joves puguin compartir la seva opinió en relació a les «grans causes de la humanitat», des dels drets humans al medi ambient; i un certamen de vídeos curts, també dirigit al públic jove, per «estimular la reflexió i la seva capacitat creativa» sobre la temàtica d’enguany.
A més, l’Agenda Llatinoamericana Mundial, plenament «aconfessional i ecumènica», també està pensada com una eina pedagògica per a educadors, animadors de grups o agents de la pastoral.
Les veus gironines
L’edició d’enguany de la publicació compta amb sis firmes gironines. Es tracta dels educadors Marta Guillaumes, Joan Surroca i Maria Àngels Bartés, l’advocada Elsa Fuentes, la periodista Alba Sidera i la pedagoga Mariela Sandres.
La nova edició de l’Agenda Llatinoamericana Mundial es presentarà el pròxim divendres 31 d’octubre a les set de la tarda al Centre Cívic de Sant Narcís. L’acte, que també comptarà amb una ponència a càrrec de l’educadora i activista social Marta Guillaumes, reunirà alguns polítics «que van estar al peu del canó en la primera legislatura després de la dictadura i que van treballar per les causes que defensa l’Agenda Llatinoamericana».
Abans, han programat una jornada de reflexió i debat sobre els articles que donen forma a aquesta edició de l’Agenda Llatinoamericana Mundial. La cita serà el pròxim dissabte 4 d’octubre a dos quarts de deu del matí al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. També s’hi podrà veure una exposició commemorativa dels 35 anys de l’Agenda Llatinoamericana.
