L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes

La convocatòria de subvencions de Drets Socials permetrà l'adequació de l'equipament municipal

Imatge d'arxiu d'una cuidadora amb una persona gran.

Imatge d'arxiu d'una cuidadora amb una persona gran. / Aniol Resclosa

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Ribes de Freser

El Departament de Drets Socials i Inclusió ha resolt la convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments per a la construcció, reforma i millora d’equipaments socials municipals. A les comarques gironines se'n beneficiarà l'Ajuntament de Ribes de Freser, que rebrà 309.984,59 euros per a la reforma i adequació de la residència per a gent gran Vall de Ribes.

A la resta de Catalunya, vuit municipis més es beneficiaran de la convocatòria, des de Calaf a Sallent, passant per Ripollet, Montornès del Vallès, Centelles, Sant Julià de Vilatorta, Navàs i Molins de Rei.

Aquestes actuacions, defensa la conselleria, "contribuiran a ampliar l’oferta de places públiques, modernitzar instal·lacions existents i adaptar-les a les necessitats actuals de les persones usuàries".

En concret, es construiran cinc equipaments nous i es duran a terme dues ampliacions i dues reformes d’equipaments ja existents. Fer realitat aquests projectes suposarà la creació de 471 noves places residencials i d’atenció diürna i se’n rehabilitaran 218 més. Amb tot, el Departament invertirà 10 milions d’euros.

