L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes
La convocatòria de subvencions de Drets Socials permetrà l'adequació de l'equipament municipal
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha resolt la convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments per a la construcció, reforma i millora d’equipaments socials municipals. A les comarques gironines se'n beneficiarà l'Ajuntament de Ribes de Freser, que rebrà 309.984,59 euros per a la reforma i adequació de la residència per a gent gran Vall de Ribes.
A la resta de Catalunya, vuit municipis més es beneficiaran de la convocatòria, des de Calaf a Sallent, passant per Ripollet, Montornès del Vallès, Centelles, Sant Julià de Vilatorta, Navàs i Molins de Rei.
Aquestes actuacions, defensa la conselleria, "contribuiran a ampliar l’oferta de places públiques, modernitzar instal·lacions existents i adaptar-les a les necessitats actuals de les persones usuàries".
En concret, es construiran cinc equipaments nous i es duran a terme dues ampliacions i dues reformes d’equipaments ja existents. Fer realitat aquests projectes suposarà la creació de 471 noves places residencials i d’atenció diürna i se’n rehabilitaran 218 més. Amb tot, el Departament invertirà 10 milions d’euros.
