Mifas amplia la seva atenció a nous col·lectius amb discapacitat i persones en risc d'exclusió social

La decisió respon a la necessitat "d’adaptar-se a la realitat actual" de les persones que sovint presenten múltiples factors de vulnerabilitat

Al llarg dels seus 46 anys d’història, l'entitat ha centrat la seva acció en l’atenció a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial

Un usuari de MIFAS amb una treballadora al centre que l'entitat té a Riudellots de la Selva, en una imatge d'arxiu.

Un usuari de MIFAS amb una treballadora al centre que l'entitat té a Riudellots de la Selva, en una imatge d'arxiu. / ACN

Meritxell Comas

Girona

L’associació Mifas obrirà les portes, a partir del maig, a "qualsevol persona amb discapacitat, independentment del tipus, així com a persones en risc d’exclusió social". Es tracta, afirmen a través d'un comunicat, d'un "pas important cap a una atenció més integral i inclusiva".

Aquesta decisió forma part del nou pla estratègic 2025-2031 i respon a la necessitat "d’adaptar-se a la realitat actual de les persones que sovint presenten múltiples factors de vulnerabilitat". Al llarg dels seus 46 anys d’història, Mifas havia centrat la seva acció en l’atenció a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial.

Aquesta obertura, expliquen, permetrà "oferir una atenció més global i ajustada a les necessitats reals de cada persona, treballant des de la integralitat i no des d’una única condició". L’objectiu és poder donar resposta a "situacions complexes" on es combinen diferents tipus de discapacitat amb altres factors socials, i fer-ho amb una atenció integral centrada "en la persona, els seus drets i el seu benestar".

TEMES

