Olot encarrega un estudi per comprovar que els comerços estiguin retolats en català
La capital garrotxina participarà en el projecte Ofercat sobre l'ús de la llengua als establiments
L'Ajuntament d'Olot ha encarregat un estudi per comprovar si els gairebé 600 comerços de la ciutat tenen rètols i cartells sobre els productes oferts en català, tal com exigeix la normativa lingüística. La diagnosi es començarà a fer en les pròximes setmanes i es calcula que a finals d'any ja tinguin els resultats. Per altra banda, l'any vinent es farà un estudi sobre l'oferta comercial en català a partir de la retolació, la llengua oral de salutació que es fa servir als comerços i la disponibilitat lingüística de ser atès en català. Olot serà una de les ciutats on s'analitzarà l'estat de la llengua en els comerços. Aquest estudi ja es va fer fa quinze anys i ara es permetrà comparar els resultats.
L'Ajuntament d'Olot vol saber si els comerços compleixen la normativa del català i per això ha encarregat aquest estudi que comprovarà els rètols i cartells que tenen els establiments de la capital garrotxina. Si bé la normativa no s'aplica a les marques i noms comercials, sí que ho fa en la proposta comercial. Això vol dir que cal que la senyalització, els cartells i els documents d'oferta i serveis dels establiments oberts al públic siguin, com a mínim, en català.
En el cas de les noves obertures de locals, el consistori envia una carta per informar sobre la normativa en matèria lingüística. A més, també hi ha el projecte 'Comerços Aprenents' del Consorci de Normalització Lingüística que ofereix formació en català als establiments i facilita l'aprenentatge d'aquest idioma a les persones que no poden assistir als cursos oficials, malgrat necessitar dominar la llengua.
En paral·lel, l'Ajuntament d'Olot recorda que s'estan fent propostes per reforçar l'ús del català en tots els àmbits. Un exemple són els vídeos de quatre persones que aprenen la llengua i que s'emeten en els cinemes d'Olot. A més, també s'ha fet un cicle de cinema en català i pròximament es posarà en marxa la bústia del català i s'actualitzarà el reglament d'ús intern de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot.
