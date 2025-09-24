Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC reclama "avenços reals" per pacificar els entorns escolars d’Olot

Els socialistes critiquen que, més de dos anys després de les eleccions, "no s’hagin creat itineraris segurs, ni limitacions de trànsit davant dels centres educatius"

La façana de l'Ajuntament d'Olot en una imatge d'arxiu.

Tony Di Marino

El PSC d’Olot ha reclamat “avenços reals” en la pacificació dels entorns escolars de la ciutat, una qüestió que considera “pendent” més de dos anys després de les eleccions municipals. Els socialistes denuncien que, malgrat els compromisos adquirits, no s’han impulsat mesures significatives per reduir el trànsit a les entrades de les escoles ni per afavorir l’arribada a peu o amb bicicleta de l’alumnat.

En un comunicat, el grup municipal assenyala que “no s’han creat itineraris escolars segurs, ni s’han fet actuacions per restringir el pas de vehicles privats en horaris d’entrada i sortida”. Per això, reclamen accions concretes que garanteixin la seguretat i fomentin una mobilitat més sostenible al voltant dels centres educatius.

Protegir la infància

Els socialistes defensen un model de ciutat que “protegeixi la infància i fomenti una mobilitat segura, activa i saludable”. Recorden que el seu programa electoral ja proposava mesures específiques com la creació d’itineraris escolars segurs, la limitació del trànsit motoritzat davant de les escoles en hores punta i l’habilitació d’espais d’espera tranquils, amb zones verdes i més presència de la Guàrdia Urbana.

“El moment de passar dels anuncis a les actuacions ha arribat”, afirmen des del PSC, que insisteixen que els infants d’Olot “mereixen arribar a l’escola amb seguretat i en un entorn saludable”. En aquest sentit, insten el govern municipal a situar la pacificació dels entorns escolars “al centre de les polítiques de mobilitat” i a prioritzar la protecció dels més petits en la planificació urbana de la ciutat.

