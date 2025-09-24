Queixes dels treballadors del Trueta per la calor extrema viscuda aquest estiu
L'hospital assegura que hi ha dues operacions en curs per climatitzar la Unitat de Cures Intensives (UCI) i la Unitat Coronària (UCO)
Els treballadors de l'hospital Josep Trueta de Girona han viscut un estiu complicat amb condicions de treball insostenibles a causa dels reiterats episodis de calor extrema que han viscut en diverses ocasions.
És per això que van traslladar aquest malestar en el darrer comitè de seguretat i salut de l'hospital, a principis d'aquest mes, on van demanar explicacions a la direcció sobre "el problema de les altes temperatures en què el personal ha hagut de treballar aquest estiu", especialment als boxs de les Unitat de Cures Intensives (UCI) i la Unitat Coronària (UCO), a més de la unitat de reanimació.
El primer episodi d'altes temperatures es va viure a finals de juny, coincidint amb la primera onada de calor d'aquest estiu. Segons va avançar Diari de Girona, deficiències en l'aire condicionat van ocasionar que en diversos serveis del centre sanitari s'arribés a temperatures de fins a 30 graus.
Aquesta situació va provocar queixes i malestar entre treballadors i pacients, tenint en compte que alguns d'aquests estaven en situació especialment vulnerable ja que entre els serveis afectats hi havia unitats de crítics. De fet, treballadors de l'hospital van haver de portar el ventilador de casa en alguna unitat ja que la climatització que hi havia no era prou potent.
Fonts de l'hospital van explicar que hi havia projectes de millora de climatització però la problemàtica no es podia resoldre de forma immediata, tot i que es va reforçar el manteniment per millorar la climatització.
Malgrat tot, aquests episodis s'han anat repetint al llarg d'aquest estiu, sobretot en períodes d'onades de calor. Fonts dels treballadors exposen a aquest diari que també es van viure episodis d'altes temperatures a consultes externes, on els aparells d'aire condicionat no funcionaven correctament; una problemàtica que expliquen que ja es va anar arreglant al llarg de l'estiu.
Reparacions per a l'any vinent
Fonts de l'hospital exposen que durant aquest estiu s’han fet actuacions de manteniment per garantir la climatització als diferents espais. Hi ha dues actuacions més en curs, que són de més envergadura: la climatització de la Unitat de Cures Intensives (UCI) i de la Unitat Coronària (UCO).
En el cas de l'UCI, està previst fer la substitució del sistema de climatització a través d'unes obres ja planificades perquè comencin el primer trimestre de 2026. En aquest moment s’està en procés de licitació; ja es disposa de les ofertes tècniques presentades per les empreses candidates, les quals s’han de valorar. L’adjudicació de l’obra es preveu per abans de final de 2025. Aquest estiu ja es va fer una actuació prèvia per rebaixar la temperatura a la zona del control i es van substituir els filtres d’aire dels climatitzadors per mantenir el màxim rendiment possible. Segons el plec de prescripcions tècniques, l’abast de la reforma se centra a la part d’instal·lació exterior sense afectar els boxs. Així doncs se substituiran els equips de tractament d’aire existents per uns de nous i es reformarà la xarxa de conductes en tot el seu tram per la coberta. No es preveu realitzar cap actuació a l’interior de la unitat. El preu base de l'actuació amb IVA inclòs supera el mig milió d'euros.
Respecte a l'UCO, asseguren que s’ha adquirit una nova maquinària de climatització. Els treballs per a la instal·lació començaran el pròxim 22 de setembre i s’acabaran el mateix mes.
