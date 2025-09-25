Aena situa l’aeroport de Girona entre els tres millors de la seva categoria
L'infraestructura de Vilobí competeix amb els aeroports d’Astúries i Uberlândia (Brasil) als premis internacionals Enjoy Aena Awards
Aena ha nominat l’aeroport de Girona-Costa Brava entre els tres millors de la seva categoria en la segona edició dels premis internacionals Enjoy Aena Awards. L’equipament de Vilobí d’Onyar competirà amb l’aeroport d’Astúries i amb l’aeroport brasiler d’Uberlândia – Tenente Coronel Aviador César Bombonato, dins de la categoria Best Airport (Third category). Els guardons, impulsats per Aena, tenen com a objectiu reconèixer la qualitat dels serveis i l’oferta comercial de les instal·lacions que formen part de la seva xarxa. Amb aquests premis, el gestor aeroportuari vol distingir aquells espais i marques de retail que contribueixen de manera destacada a millorar l’experiència dels passatgers i que aposten per la innovació i l’excel·lència.
La segona edició
Es tracta de la segona edició d’uns premis que volen posar en valor l’activitat comercial i de serveis que es desenvolupa dins dels aeroports, un àmbit que cada cop guanya més rellevància en l’experiència del viatger. A Girona, aquesta oferta es complementa amb la connectivitat i els serveis propis d’un aeroport turístic i internacional, que ha tingut un paper clau en l’arribada de milions de visitants a la Costa Brava i al conjunt de les comarques gironines. La nominació arriba en un moment en què el sector aeri manté la seva aposta per millorar el confort i la qualitat del pas pels aeroports. Segons Aena, l’experiència de viatge ja no depèn només del trajecte aeri, sinó també de la capacitat de les instal·lacions per oferir serveis complementaris, comerç i restauració en bones condicions.
L’entrega dels Enjoy Aena Awards es farà properament, i servirà per reconèixer els millors projectes i pràctiques dins del sector. En el cas de Girona, la nominació suposa un reconeixement al conjunt de serveis que ofereix l’aeroport i a la seva contribució al desenvolupament turístic i econòmic del territori.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge