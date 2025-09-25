Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Busquen un boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn

Bombers i Mossos amb unitats especialitzades pentinen des de dimecres a la nit la zona amb drons, helicòpter i gossos de rastreig

Una imatge de la recerca feta amb els drons dels Bombers

Una imatge de la recerca feta amb els drons dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Gombrèn

Els serveis d’emergència treballen des d’aquest dimecres a la nit en la recerca d’un home de 77 anys desaparegut mentre buscava bolets a la zona de Gombrèn

La família va alertar el telèfon d'emergències 112 quan faltaven cinc minuts per dos quarts d'onze de la nit després de perdre el contacte amb el boletaire, que és veí de Ripoll, cap a les cinc de la tarda. No va tornar a casa i tampoc responia al telèfon. Els familiars també van fer una primera recerca, però no va tenir resultats i va ser quan van alertar el 112.

Immediatament es va activar un dispositiu de recerca amb una quarantena d’efectius, format per unitats dels Bombers de la Generalitat de la Regió d’Emergències de Girona , el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), els Grups de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), el Grup Caní de Recerca (GRCR), membres de l'Equip Prevenció Activa Forestal (EPAF), i l’equip de drons. A més dels Bombers, també participen en la recerca efectius dels Mossos d’Esquadra. Està previst que, un cop s’obrin les bases aèries, s’incorpori també l’helicòpter del GRAE d’Olot per reforçar la recerca des de l’aire.

Zona habitual

Els equips estan pentinant una àmplia zona de bosc on la família del desaparegut va indicar que acostuma a anar a buscar bolets, especialment pels entorns del bosc de les Moles, la Roca del Corb i el Pla de la Pera. Durant la nit han fet diferents passades amb els drons i amb dos gossos del Grup Caní, però de moment no hi ha hagut sort.

La recerca continuarà activament fins que es localitzi algun indici o novetat significativa sobre el parador del desaparegut. El vehicle del boletaire ja es va localitzar estacionat a la zona on habitualment sol anar a buscar bolets, un indret que ell coneix bé.

Una de les principals preocupacions dels equips d’emergència són les baixes temperatures registrades durant la nit passada en aquesta àrea del Ripollès. Les condicions meteorològiques adverses podrien suposar un risc greu per a la salut del desaparegut si ha passat la nit a l’aire lliure i sense protecció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents