Els càmpings generen més de 650 milions a les comarques gironines
L’estudi presentat al Girocamping Pro confirma el pes econòmic del sector i assenyala que a la Costa Brava hi ha un treballador per cada 413 turistes, davant dels 705 de Tarragona o els 1.972 de Lleida
Els càmpings de les comarques gironines van generar l’any 2024 un impacte econòmic directe de 650,3 milions d’euros, segons l’estudi Anàlisi del càmping a la Costa Brava 2025. El càmping com a eina de desestacionalització, elaborat per BIM Consultors. L’informe, presentat aquest dijous en el marc del congrés Girocamping Pro a Torroella de Montgrí, posa en relleu el paper del sector com a motor econòmic i de desestacionalització turística.
A més de la seva aportació en xifres, el càmping és també un sector laboral clau. Només a la Costa Brava hi treballen 7.100 persones, una xifra que supera la suma dels treballadors de Tarragona (1.637), Barcelona (1.007) i Lleida (250). L’estudi destaca a més l’eficiència del model gironí, amb una ràtio d’un treballador per cada 413 turistes, molt millor que els 705 de Tarragona o els 1.972 de Lleida.
Creixement sostingut
Durant el 2024, els càmpings gironins van registrar més de 8,7 milions de pernoctacions, un 8,8% més que l’any anterior i per sobre del creixement mitjà del sector a Catalunya. En total, 1,48 milions de turistes van escollir aquest tipus d’allotjament, amb una estada mitjana de 5,89 dies anuals. Tot i que l’agost continua sent el més fort, amb una mitjana de 7,41 dies, la temporada baixa també mostra xifres rellevants, com els 3,3 dies de gener o els 5,9 dies de setembre.
“El càmping gironí no només ha aconseguit trencar la temporalitat estival i atraure visitants durant tot l’any sinó que s’ha convertit en el gran motor de la desestacionalització turística. Som un element essencial per a l’equilibri turístic i econòmic del territori”, ha afirmat Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona, durant la presentació de l’informe.
Desestacionalització
L’estudi confirma que la demanda ja no es concentra exclusivament a l’estiu. De fet, mentre l’agost registra una lleugera davallada, les temporades de primavera i tardor presenten increments significatius tant en ocupació com en nombre de pernoctacions. Aquesta evolució també es reflecteix en l’obertura dels establiments: si el 2015 només un 8% dels càmpings de la Costa Brava estaven oberts tot l’any, el 2025 la xifra ha pujat a l’11%. Els que obren almenys nou mesos han passat de l’11% al 23% en una dècada, i la mitjana de dies d’obertura ha crescut un 21,5%, fins als 215 dies anuals.
Aquesta estratègia, segons l’informe, ha consolidat el càmping com a eina de dinamització turística més enllà de l’estiu i ha contribuït a un model més equilibrat i sostenible per al conjunt del territori.
Municipis clau
L’estudi desglossa les dades en nou municipis, que sumen els 650,3 milions d’euros d’impacte econòmic. Torroella de Montgrí encapçala el rànquing amb 133,6 milions d’euros, seguida de Blanes (91 M€), Sant Pere Pescador (90,5 M€), Calonge i Sant Antoni (80 M€), Pals (78,2 M€) i Castelló d’Empúries (88 M€). Per sota hi ha Palamós (37,1 M€), Lloret de Mar (28,5 M€) i Roses (23,1 M€).
A més, l’informe posa en relleu el creixement del valor econòmic generat fora de la temporada estival en la darrera dècada. Blanes ha incrementat un 46% el seu impacte fora d’estiu fins a arribar als 91 milions, Palamós un 43% (37,1 M€), Roses un 36% (23,1 M€), Pals un 22% (78,2 M€) i Castelló d’Empúries un 20% (88 M€). Segons Gotanegra, “el càmping és avui un pilar essencial per a la nostra economia i per al nostre futur turístic”, i va destacar que el model gironí ha sabut adaptar-se als nous temps amb inversió en innovació, tecnologia i sostenibilitat.
El congrés Girocamping Pro
La presentació de l’estudi s'ha fet en el marc de la setena edició del Girocamping Pro, celebrada a l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. L’acte ha comptat amb la presència de Jordi Colomí, alcalde de Torroella, Xavier Guitart, delegat del Govern a Girona, Vanessa Peiró, diputada de la Diputació, i Miquel Gotanegra, president de l’entitat organitzadora.
El congrés ha reunit prop de 300 professionals del sector i 24 empreses participants, que al llarg de la jornada prenen part en activitats de networking i debat orientades a compartir experiències i generar sinergies. En aquesta edició, el focus s’ha posat especialment en la gestió del risc i la seguretat davant el nou context d’emergència climàtica. Segons l’organització, garantir la seguretat dels clients i dels equips és avui una de les grans prioritats, i per això es treballa en noves estratègies, en l’aplicació d’eines tecnològiques i en la definició de protocols pràctics que permetin afrontar millor els riscos i donar respostes més eficients en situacions adverses.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani