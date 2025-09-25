"Càritas em va donar menjar quan ho necessitava i ara vull fer-me voluntari per tornar-los tot el que van fer per mi"
La Fira d’Entitats Socials i de Cures La Solidària reuneix a Girona estudiants i associacions locals per donar visibilitat al tercer sector com a sortida laboral
Hassane Tacania va rebre aliments de Càritas Diocesana quan va aterrar a Girona procedent de Moçambic, fa set anys. Ara estudia el cicle formatiu de Grau Superior d'Integració Social a l'institut Montilivi i té clar que vol retornar-los, en forma d'agraïment, tot el que va rebre: "Càritas em va donar menjar quan ho necessitava i ara vull fer-me voluntari per tornar-los tot el que van fer per mi", assegura. La imatge de la seva mare amb la cistella d'aliments li ha quedat ancorada a la memòria. Per això té clar que vol ajudar "a altres persones que ho necessitin".
Aquest és, de fet, un dels propòsits de la Fira d’Entitats Socials i de Cures La Solidària, organitzada per la Coordinadora d’ONG Solidàries, que aquest matí ha reunit estudiants i entitats al Centre Cultural La Mercè de Girona perquè els alumnes puguin veure en el tercer sector una sortida laboral. La cita, que vol ser un espai de trobada i d'intercanvi, ha congregat en la seva quarta edició una vintena d'entitats, que han exposat els seus projectes als estudiants.
Hi han participat alumnes procedents dels cicles d'Integració Social de l'institut Montilivi i del FEDAC Sant Narcís de Girona, també de l'institut de Santa Coloma de Farners, de l'institut Ramon Muntaner de Figueres, i dels cicles d'Animació Sociocultural, Integració Social i Educació Infantil de l'institut Vallvera de Salt.
Pel que fa a les entitats, la trobada ha comptat amb Legki Yakaru, Kemonïk, Valentes i Acompanyades, ACAPS Girona-Wanibik, Nou Sol, Be Artsy, Dagua ONG, ASOCOLGI, Azahara ONG, Càritas Salt i Girona, Fundació Utopia, Associació Èccit, Casal dels Infants, La Nave Va, CCONG, Economia del Bé Comú-Girona, Nzuri Daima, Bantandicori i Associació Riu Senegal.
Als estudiants, però, només els sonava Càritas Diocesana. "Hi ha un gran desconeixement de les entitats que hi ha al territori i dels serveis que ofereixen", apunta l'estudiant del Grau Superior d'Integració Social de l'institut Montilivi, Àlex Clapera. Una percepció que han compartit les estudiants del FEDAC d'Integració Social Cristina Gordo i Aina Bach-Esteve Marzà: "Ens ha sorprès la quantitat d'entitats que estan lluitant per diferents causes a la província de Girona".
Un aparador per sumar voluntaris
Sara Díaz i Nora Casadevall, també estudiants d'Integració Social a l'institut Montilivi, apunten que la falta de temps és la "gran barrera" per començar a col·laborar amb les entitats com a voluntàries: "Durant el curs és complicat trobar temps per col·laborar com a voluntàries, però ara que coneixem tota la feina que s'està fent al territori, seria molt interessant poder col·laborar-hi quan acabem els estudis".
I és que la cita també vol ser un aparador perquè les entitats puguin sumar voluntaris, animant als estudiants a fer activisme social. "Als joves els engresca molt la cooperació però en canvi no els atrauen tant els projectes de desenvolupament local", explica la directora del Casal dels Infants de Salt, Mònica Gibanel. Des de Nou Sol asseguren que els falten voluntaris per poder desplegar tots els projectes: "Ens adaptem a la disponibilitat de les persones que ens vulguin venir a ajudar, tenim projectes des de les set del matí a les vuit del vespre", expliquen.
Contingut i reflexió
La jornada també ha comptat amb dues ponències: “El perquè de l’enfocament restauratiu en l’àmbit social”, a càrrec de la psicopedagoga i artista Maria Helena Tolosa; i “Espòiler: l'autocura no és opcional”, a càrrec de la psicòloga i coordinadora de l’equip d’Emergències Sanitàries, Sònia Campos. Han completat la programació una quinzena de tallers, que han posat le focus en la violència de gènere, els matrimonis forçats, els estereotips de gènere, el sensellarisme, el consum o la cooperació internacional.
