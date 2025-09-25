Els projectes en recerca de càncer a Girona creixen un 26% en un any
Les publicacions en revistes també s'han disparat des de la pandèmia
Girona viu un moment d’impuls en la recerca contra el càncer, gràcies a avanços científics i col·laboració entre centres sanitaris, la Universitat de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), referent en recerca biomèdica i que engloba la majoria de projectes de recerca en aquest àmbit.
Prova d’això és que en els últims anys els projectes i les publicacions científiques vinculats a la recerca en càncer han crescut de forma accentuada. Segons dades de l’Idibgi facilitades a aquest diari, l’any passat es va produir un increment del 26,3% en projectes de recerca del càncer o tècnicament anomenats d’oncohematologia respecte al 2023.
Per altra banda, també hi ha hagut un increment d’articles originals, és a dir, de publicacions científiques que expliquen una recerca nova o fan alguna aportació nova de l’àrea de recerca en càncer. L’Idibgi en va publicar 113 l’any passat, nou més que el 2023, quan n’hi va haver 104. Però l’increment més accentuat s’ha produït des de la pandèmia, ja que pràcticament s’han duplicat els articles tenint en compte que se’n van publicar 64 el 2020. Les publiacions d’oncohematologia concentren el gruix d’articles de l’Idibgi, que també té estudis d’altres àmbits com el cardiovascular, de salut mental o de metabolisme, entre d’altres.
Alguns d’aquests estudis es van reconèixer ahir amb motiu del Dia Mundial de la Recerca en Càncer, a la seu de l’Associació Contra el Càncer de Girona, que va acollir un acte commemoratiu que va posar de manifest la importància de la investigació científica en la lluita contra el càncer. Durant la jornada, es va dur a terme el lliurament de diplomes en reconeixement als projectes seleccionats.
Reconeixements
D’una banda, es va reconèixer Eduard Teixidor, investigador de l’Idibgi i oncòleg de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), amb el projecte Investigant les petjades del càncer de pulmó i les metàstasis cerebrals mitjançant biomarcadors sanguinis i dades poblacionals, que va rebre una aportació de 154.000 euros. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar eines no invasives per a la detecció i seguiment del càncer de pulmó i les seves metàstasis.
Seguidament, Gemma Viñas, també investigadora de l’Idibgi i oncòloga de l’ICO, va ser reconeguda pel projecte Biomarcadors no invasius per a la predicció i detecció precoç del càncer, amb un finançament de 20.000 euros. Aquesta recerca busca identificar marcadors biològics que permetin una detecció primerenca del càncer, millorant així les possibilitats de tractament i supervivència.
Finalment, Josep Saurina i del Hoyo, estudiant de la Universitat de Girona, va rebre un ajut de 3.872,72 euros per ajut al Programa de Pràctiques de Laboratori Curs Acadèmic l’Associació Espanyola Contra el Càncer 2025.
L’acte va comptar amb la presència de representants de l’Idibgi, especialment de la directora científica, Marga Nadal, qui va intervenir amb un parlament en què va posar en relleu «la tasca investigadora que duem a terme en l’àrea del càncer i l’hematologia».
Veu del pacient
Des de la mateixa associació, enguany s’ha impulsat un projecte pioner que incorpora l’opinió del pacient a la recerca oncològica per fer que sigui més inclusiva i col·laborativa. Només així, expliquen els investigadors, la recerca tindrà un impacte real en la qualitat de vida de les persones.
Els resultats del projecte es van donar a conèixer ahir, després de cinc anys en marxa. Té com a objectiu oferir una visió més real i pròxima de les necessitats clíniques dels pacients. I alhora reforça el seu paper com a actors clau en la presa de decisions dins de la recerca perquè reafirma la idea que els pacients poden concriar solucions mèdiques adaptades a les seves necessitats.
L’Associació Contra el Càncer és una de les entitats de referència en la lluita contra el càncer des de fa 72 anys. Es dedica a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. S’enfoquen a prevenir el càncer; estar amb els afectats i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li diagnostica i millorar el seu futur amb l’impuls de la investigació oncològica.
Donen suport a més de 2.300 investigadors i aquest any està previst atorgar ajuts per un valor de 40 milions d’euros.
Integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades per la malaltia i finançar projectes d’investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.
Més de 3.000 persones ateses a Girona
Durant el 2024 l’Associació Contra el Càncer a Girona va atendre 3.150 persones afectades per la malaltia. L’entitat vol guanyar presència a les comarques gironines amb l’impuls de la nova seu, que es va inaugurar aquest any. La nova ubicació, més àmplia i accessible, permet a l’entitat millorar l’atenció a les persones amb càncer i als seus familiars, amb l’objectiu de seguir oferint un suport integral i de qualitat.
La nova seu ocupa 350 metres quadrats i disposa de múltiples espais especialitzats, com sales de recepció i atenció al públic, quatre consultes, una sala polivalent per la realització de teràpies grupals o reunions i altres zones de treball. Actualment, l’associació compta amb una vintena de professionals i més de 400 voluntaris
