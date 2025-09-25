Els tumors sanguinis guanyaran pes entre els més freqüents en pocs anys
El càncer hematològic ocuparà la cinquena posició després del de mama, pulmó, pròstata i còlon
L’any que ve es diagnosticaran gairebé 28.000 nous casos de càncer hematològic a Espanya, segons un informe presentat per la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN) i la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), amb participació gironina del Registre Epidemiològic de la província.
Aquestes dades projecten el càncer de la sang com el cinquè més freqüent en els propers anys, només per darrere del de mama, pulmó, pròstata i còlon.
L’estudi, titulat Les xifres del càncer sanguini a Espanya: projeccions d’incidència per al 2026 i estimacions de supervivència, estima que s’arribaran a diagnosticar 27.929 casos nous, dels quals 19.756 seran neoplàsies limfoides i 7.953, mieloides.
Les neoplàsies limfoides representaran gairebé el 68% dels casos, essent les més habituals les de cèl·lules B madures, com ara el limfoma difús de cèl·lules B grans, el mieloma múltiple i el limfoma fol·licular.
Pel que fa a les neoplàsies mieloides, les més comunes seran les neoplàsies mieloproliferatives, les síndromes mielodisplàstiques i la leucèmia mieloide aguda. Aquest tipus de tumors es donen amb més freqüència en homes i augmenten amb l’edat.
Les histiocitosis, una altra forma menys comuna de càncer hematològic, suposaran només un 0,3% del total, amb uns 220 casos estimats segons apunta l’estudi estatal.
Taxes de supervivència
Segons les dades recollides entre 2009 i 2018, la supervivència global dels càncers hematològics és del 63%, amb millor pronòstic en dones i en persones joves. Les neoplàsies limfoides presenten una millor supervivència, especialment els limfomes de Hodgkin i les neoplàsies de cèl·lules B madures.
En canvi, els pitjors pronòstics es produeixen en les síndromes mielodisplàstiques i les leucèmies mieloides agudes.
Més afectacions en nens que en nenes
En la població infantil (de 0 a 14 anys), s’estima que el 2026 es detectaran 447 nous casos, dels quals 285 seran leucèmies i 162 limfomes. Es preveu que els nens siguin més afectats que les nenes (271 casos davant 176).
La leucèmia limfoide serà el tipus més diagnosticat, seguida dels limfomes de Hodgkin. La supervivència infantil a cinc anys del diagnòstic se situa en un 87,5%, amb el millor pronòstic entre els 5 i 9 anys (89,9%).
En general, els limfomes presenten millors pronòstics que les leucèmies, sent els limfomes de Hodgkin i els limfomes de Burkitt els de millor pronòstic.
