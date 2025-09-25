Les pedres parlen: la Cerdanya com un nou Parc Geològic
El Grup de Recerca presenta un projecte per crear una àrea d'estudi i divulgació de la mineralogia de la vall
Miquel Spa
El Grup de Recerca de Cerdanya ha posat sobre la taula la proposta de crear un Parc Geològic que abraci tota la vall, tant a l’Alta com a la Baixa Cerdanya. Segons el president de l’entitat, Enric Quílez, l’objectiu és que tingui un caràcter transfronterer, ja que “geològicament la Cerdanya és una unitat i té sentit explicar-la de manera conjunta”.
El projecte es presentarà en el marc de la segona edició de les Jornades de Geologia, Mineralogia i Paleontologia, que se celebren aquest cap de setmana al Museu Cerdà de Puigcerdà. El programa inclou cinc conferències que tracten temes vinculats a les glaceres, la paleobotànica, els dinosaures i el possible futur parc geològic.
Què és un Parc Geològic
Un parc geològic és un àrea delimitada que conserva i posa en valor elements d’interès geològic i mineralògic, amb finalitats de divulgació, recerca i desenvolupament local. A Catalunya ja existeixen exemples consolidats, com el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, que engloba el Bages i el Moianès, i el projecte del Geoparc dels contraforts del Pirineu, que cobreix zones del Pallars i l’Alt Urgell.
Aquests espais permeten explicar l’origen i l’evolució del territori, promoure activitats educatives i afavorir un model de turisme vinculat al coneixement científic i al patrimoni natural. La proposta del Grup de Recerca planteja que la Cerdanya pugui seguir un camí similar, aprofitant la seva singularitat geològica i la seva situació a cavall entre Catalunya i França.
Mineralogia específica a la Cerdanya
La comarca és coneguda per la presència d’elements singulars en l’àmbit de la mineralogia. Entre ells destaquen les anapaïtes, un mineral de color groc verdós que aflora als marges dels prats situats al sud de Bellver de Cerdanya. Es tracta d’una espècie que només s’ha identificat en pocs llocs del món i que situa la comarca en el mapa científic dels recursos naturals.
Amb la celebració de les jornades i la presentació d’aquesta proposta, la Cerdanya inicia un debat sobre el valor del seu patrimoni geològic i la possibilitat d’incorporar-lo a les xarxes internacionals de parcs i geoparcs.
