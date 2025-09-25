Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn
Bombers i Mossos amb unitats especialitzades han pentinat des de dimecres a la nit la zona amb drons, helicòpter i gossos de rastreig
Els Bombers han localitzat aquesta tarda el boletaire desaparegut des de dimecres a Gombrèn. Segons han informat, es troba "aparentment en bon estat". Els serveis d’emergència havien estat treballant en la seva recerca des del moment que se’n va denunciar la desaparició. L’home és veí de Ripoll.
La família va alertar el telèfon d'emergències 112 quan faltaven cinc minuts per dos quarts d'onze de la nit després de perdre el contacte amb el boletaire, que és veí de Ripoll, cap a les cinc de la tarda. El cas és que l'home va sortir a buscar bolets i, en tornar al seu domicili, va adonar-se que havia perdut el telèfon mòbil. Amb la intenció de recuperar-lo, va decidir tornar a la zona on havia estat, enduent-se el telèfon de la seva dona per tal de facilitar-ne la localització en cas de necessitat.
Després d'aquesta segona sortida, però, no va tornar a casa i no se'n va poder reprendre el contacte, indiquen els Bombers. Els familiars també van fer una primera recerca, però no va tenir resultats i va ser quan van alertar el 112.
Immediatament, es va activar un dispositiu de recerca que ha comptat amb més de 120 efectius dels Bombers i que ha comptat amb el suport del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), els Grups de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), el Grup Caní de Recerca (GRCR), membres de l'Equip Prevenció Activa Forestal (EPAF), l’equip de drons i el de mitjans aeris. A més dels Bombers, també hi han participat efectius dels Mossos d’Esquadra.
Zona habitual
Els equips han estat pentinant una àmplia zona de bosc on la família del desaparegut va indicar que acostuma a anar a buscar bolets, especialment pels entorns del bosc de les Moles, la Roca del Corb i el Pla de la Pera. Durant la nit han fet diferents passades amb els drons i amb dos gossos del Grup Caní, però de moment no hi ha hagut sort.
Una de les principals preocupacions dels equips d’emergència eren les baixes temperatures registrades durant la nit passada en aquesta àrea del Ripollès. Les condicions meteorològiques adverses podrien suposar un risc greu per a la salut del desaparegut si ha passat la nit a l’aire lliure i sense protecció.
El cap d'intervenció de Bombers a Gombrèn, Miquel València, ha explicat en declaracions que recull l'ACN que treballaven amb la hipòtesi que l'home que busquen és viu i es troba a prop de la població. Segons ha detallat, es tracta d'una persona de 77 anys que coneix bé la zona i anava sol. "És un boletaire expert", ha exposat.
