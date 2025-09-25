Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada

Els trens circulen amb retards

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu.

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu. / MIQUEL SPA

ACN

ACN

Ripoll

L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada a prop de Campdevànol, segons ha informat Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.

