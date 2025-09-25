Tallada l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada
Els trens circulen amb retards
L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada a prop de Campdevànol, segons ha informat Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.
