Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
La Guàrdia Civil i Vigilància Duanera han detingut 18 persones i n’ha investigat 14 més
La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària han desarticulat una organització criminal dedicada a la introducció i comercialització de carburant adulterat en gasolineres de tipus “baix cost” al litoral del Llevant peninsular. L’operació, batejada com a “Tenk”, ha comportat la detenció de 18 persones, la investigació de 14 més, i la implicació de 40 empreses en el conjunt de l’entramat, algunes de les quals amb seu a la província de Girona, segons ha confirmat la Guàrdia Civil.
La investigació va començar l’any 2023, arran de les queixes de veïns de La Hoya del Campo a Abarán (Múrcia), pel constant trànsit de camions cisterna. Aquesta informació va permetre localitzar un gasocentre irregular, on es van intervenir més de 70.000 litres de gasoil i maquinària per a la seva manipulació.
Segons els investigadors, el combustible, conegut com a “designer fuel”, consistia en una mescla de gasoil i altres additius, com la triacetina, una substància no homologada per a l’ús en motors. Aquests productes eren importats principalment des de Letònia, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Lituània, però eren declarats com a olis o lubricants, fet que permetia eludir els controls i evitar el pagament d’impostos com l’IVA, l’Impost Especial d’Hidrocarburs o l’Impost de Societats.
Els carburants es distribuïen posteriorment a benzineres de baix cost de Múrcia, Almeria, Alacant i València, generant importants pèrdues fiscals i perjudicis tant per al medi ambient com per als conductors particulars, que podrien veure els seus motors afectats.
Durant la investigació, es van localitzar altres dos gasocentres il·legals a Abanilla (Múrcia) i Silla (València), que formaven part del mateix entramat. Les autoritats també van inspeccionar un total d’onze estacions de servei i empreses vinculades a l’activitat fraudulenta.
Empreses de Girona
En total, es vinculen 40 empreses ubicades a diverses províncies de l'Estat, incloses Girona, Múrcia, Almeria, Alacant, Albacete, Barcelona, Madrid, Lleida, Tarragona i València. Aquestes haurien participat, presumptament, en diferents fases del frau: des de la importació, fins a la comercialització del carburant adulterat.
La investigació ha durat dos anys i ha permès comprovar que moltes d’aquestes empreses operaven com a mercantils “fantasma”, creades amb testaferros -persones en situació econòmica precària que cedien les seves dades a canvi d’una compensació-. Entre els investigats figuren ciutadans de diverses nacionalitats: espanyola, ucraïnesa, letona i francesa.
Als detinguts i investigats se'ls atribueixen delictes d’estafa, falsedat documental, contra la hisenda pública, contra la Seguretat Social, blanqueig de capitals, contra la seguretat viària i pertinença a organització criminal.
En destaca especialment la imputació d’un dels conductors implicats, acusat de 26 delictes contra la seguretat viària per transportar matèries perilloses sense disposar del permís de conducció en vigor.
