Els Amics de Sant Aniol d’Aguja reben el Premi Banyolí de l’Any
L’entitat ha estat reconeguda per portar a terme la rehabilitació de l’església de Sant Aniol d’Aguja com a refugi per a excursionistes
Els premis també han reconegut l’empresa Tecma aluminium, Jordi Gimferrer i Dolors Terrades
Mar Duran
L’Auditori de Banyoles ha acollit la 17a edició dels premis, que enguany han reconegut, proposat per iniciativa popular, als Amics de Sant Aniol d’Aguja amb el Premi Banyolí de l’Any. Aquesta associació, constituïda el 2010, és la unió d’esforços d’un grup de voluntaris de diferents entitats banyolines com ara el Centre Excursionista de Banyoles, el Grup Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir) i l’Associació Cultural Terra Aspre, de Montagut a la Garrotxa.
Amics de Sant Aniol d’Aguja ha treballat durant quinze anys per restaurar l’ermita-refugi de Sant Aniol i els paratges i camins adjacents així com mantenir ben viu el tradicional aplec que s’hi celebra cada any. Totes aquestes actuacions, que s’han fet des del voluntariat, han vist els seus fruits aquest mateix estiu amb la inauguració del refugi, després de més d’una dècada de treballs en què s’ha reconstruït el teulat i l’estructura així com l’adequació dels serveis.
L’edició del Banyolí de l’Any també ha guardonat Jordi Gimferrer i Garriga amb el premi de Trajectòria Personal pel seu activisme cultural i la voluntat de situar Banyoles com un referent en l’art contemporani a Catalunya. Jordi Gimferrer, químic de professió, ha estat sempre un apassionat de les arts i ha esdevingut un dels principals col·leccionistes del país. El desembre del 2022, va fer donació a la ciutat de Banyoles de 131 obres d’art de primer nivell, amb noms com ara Picasso, Dalí, Mirò, Tapies, Barceló o Chillida entre molts altres. Una seixantena d’aquestes obres es podran visitar a principis del 2026 al nou museu Centre d’Art Banyoles – Col·lecció Jordi Gimferer, que s’ubicarà a la plaça Major de Banyoles.
El premi a la Millor Iniciativa Social ha reconegut Dolors Terrades, professora de geografia i història, per la seva implicació en el moviment social Banyoles Solidària, on s’ha dedicat a la legalització i alfabetització d’immigrants així com la cooperació amb Gàmbia i altres països en vies de desenvolupament econòmic i social. La seva tasca, sovint silenciosa, ha tingut un impacte immens ajudant a transformar vides, famílies, a restituir drets i a oferir una mà amiga en moments de vulnerabilitat extrema.
El premi a la Millor Iniciativa Empresarial ha estat per l’empresa Tecma aluminuim en reconeixement a l’aportació empresarial més innovadora a Banyoles i el Pla de l’Estany en el darrer any. Creada pel banyolí Narcís Puigdemont, Tecma aluminium es dedica a la mecanització de peces d’alumini i la seva innovació l’ha permès exportar el 70% de la seva producció aconseguint duplicar la seva facturació l’any 2024 i passant a ser una de les empreses capdavanteres de la comarca.
L’acte de lliurament de la 17a edició dels Premis Banyolí de l’Any ha comptat amb la presència del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper que, conjuntament amb l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha lliurat el premi Banyolí de l’Any. L’acte ha finalitzat amb una actuació d’un duet de piano i veu de l’Escola Municipal de Música de Banyoles a càrrec de la professora Nataliya Nesterchuck i les alumnes Anna Coma, Mariona Navarro i Claudia Sarola.
