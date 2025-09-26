Entren a robar de matinada en una botiga d’Olot esbotzant la porta
La Policia Municipal ha rebut l'alerta de l’incident, que ara investiguen els Mossos
Una boriga de productes de perfumeria i salut d’Olot ha estat objecte d’un robatori aquest divendres de matinada després que els lladres hi accedissin esbotzant la porta de vidre de l’entrada, que ha quedat completament trencada.
Els fets han tingut lloc poc després de les sis del matí, quan la Policia Municipal ha rebut l’alerta de l’incident per desplaçar-se fins al carrer Antoni Llopis, ubicat darrere l'Hospici. En arribar al lloc, els agents han pogut confirmar que s’havia produït un assalt amb força: l’establiment presentava les destrosses de la porta i d'altres elements i els autors s’havien endut diners i productes.
Els Mossos d’Esquadra han assumit la investigació per intentar identificar els responsables del robatori. De moment, no han transcendit detalls sobre la quantitat sostreta ni si s’han captat imatges dels lladres a través de càmeres de seguretat, confirmen fonts oficials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn