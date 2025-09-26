Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entren a robar de matinada en una botiga d’Olot esbotzant la porta

La Policia Municipal ha rebut l'alerta de l’incident, que ara investiguen els Mossos

Un vehicle policial amb les sirenes enceses.

Un vehicle policial amb les sirenes enceses. / Pixabay

Eva Batlle

Olot

Una boriga de productes de perfumeria i salut d’Olot ha estat objecte d’un robatori aquest divendres de matinada després que els lladres hi accedissin esbotzant la porta de vidre de l’entrada, que ha quedat completament trencada.

Els fets han tingut lloc poc després de les sis del matí, quan la Policia Municipal ha rebut l’alerta de l’incident per desplaçar-se fins al carrer Antoni Llopis, ubicat darrere l'Hospici. En arribar al lloc, els agents han pogut confirmar que s’havia produït un assalt amb força: l’establiment presentava les destrosses de la porta i d'altres elements i els autors s’havien endut diners i productes.

Els Mossos d’Esquadra han assumit la investigació per intentar identificar els responsables del robatori. De moment, no han transcendit detalls sobre la quantitat sostreta ni si s’han captat imatges dels lladres a través de càmeres de seguretat, confirmen fonts oficials.

