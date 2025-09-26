Girona fomentarà la rehabilitació energètica d'edificis amb un servei de finestreta única
GiDomus tindrà oficines al Gironès, Ripollès, Pla de l'Estany i Garrotxa
El programa GiDomus s'ha presentat aquest divendres a Girona amb la intenció de fomentar la rehabilitació energètica d'edificis però facilitant els tràmits amb una única finestreta. La iniciativa busca acompanyament a ajuntaments, professionals i ciutadania. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que la rehabilitació d'edificis "contribueix a reduir la demanda d'habitatge global i la dependència exterior". GiDomus comptarà amb oficines al Gironès, Ripollès, Pla de l'Estany i Garrotxa a partir de l'octubre.
El programa GiDomus permetrà que es millori la qualitat energètica dels pisos i reduir un 30% del consum energètic, com a mínim. La idea és que la gent pugui utilitzar aquestes oficines per serveis tècnics, administratius i financers sobre reformes energètiques. Amb aquest objectiu, el programa busca simplificar i agilitzar els processos per tal que la gent no vegi les rehabilitacions com uns processos feixucs i estimulin aquestes inversions.
Un exemple del servei que oferirà el GiDomus és una reparació en l'aïllant tèrmic d'un habitatge, sigui en façana, cobertes o finestres. També ajudarà en la instal·lació de sistemes de climatització eficients, com ara l'aerotèrmia o la instal·lació de plaques solars. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que "cal posar les coses fàcils" per avançar en les rehabilitacions energètiques.
Però més enllà de la millora en eficiència energètica, els impulsors del GiDomus remarquen que suposarà un estalvi per les llars, a part de millorar el confort i el benestar de les persones que hi habiten. A més, revalora els immobles perquè passen a ser finques amb més qualitat i més valor en el mercat.
El projecte és finançat per la Fundació Europace, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu lluitar contra el canvi climàtic i millorar el benestar dels ciutadans. La consellera Sílvia Paneque també veu en el GiDomus una oportunitat per "dinamitzar el teixit econòmic local i obrir oportunitats als professionals de la demarcació de Girona".
