Oncolliga Giroan es bolca en la Setmana de la Prevenció del Càncer
Es faran diverses activitats enfocades a la promoció del menjar saludable
La Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer (SECAPC) arriba a la catorzena edició del 26 de setembre al 3 d’octubre amb l’objectiu de promoure estils de vida saludables per reduir el risc de patir càncer. Amb el lema #menjasaimoute25, la campanya d’aquest any se centra especialment a desmentir el mite que menjar sa és car.
A les comarques gironines, la Fundació Oncolliga Girona hi participa activament organitzant diverses activitats per sensibilitzar la població. Destaca l’organització del taller “Menjar saludable al millor preu”, que tindrà lloc el pròxim 29 de setembre a les 19 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Cornellà de Terri, on es donaran consells pràctics per fer una compra saludable i econòmica, planificar menús i evitar el malbaratament alimentari.
L’Hort d’en Marçal arriba a 14 escoles gironines
Una de les activitats més rellevants de la SECAPC 2025 a Girona és “L’Hort d’en Marçal”, una proposta pedagògica dirigida a infants de 5 a 7 anys per fomentar el consum de fruita. A través de materials educatius i l’elaboració de broquetes amb cinc tipus de fruites, els nens aprenen la importància d’una alimentació equilibrada des de ben petits.
Aquest taller arribarà a 381 alumnes de 14 escoles de la demarcació de Girona entre els dies 1 i 2 d’octubre, gràcies a la col·laboració de les delegacions locals d’Oncolliga. Entre les escoles participants hi ha centres d’Amer, Anglès, Besalú, Cassà de la Selva, Llanars, Lloret de Mar, Navata, Palamós, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Pere Pescador, Tossa de Mar, Vilablareix i Vilallonga de Ter.
Alimentació i activitat física com a prevenció
La iniciativa impulsada per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) se sustenta en les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer, que assenyala que seguir una dieta equilibrada i practicar activitat física regular pot reduir fins a un 18% el risc de desenvolupar la malaltia.
A més de les activitats presencials, la campanya també inclou consells a les xarxes socials sobre com menjar bé sense gastar de més i com incorporar l’exercici físic a la rutina diària, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Amb aquesta iniciativa, Girona es suma un any més a la lluita contra el càncer promovent hàbits de vida saludables i accessibles per a tothom
