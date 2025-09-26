Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC denuncia al Congrés «discursos de la por» sobre immigració a Girona

El diputat del PSC per Girona, Marc Lamuà, acusa Junts i Guanyem de fomentar discursos xenòfobs

Un cotxe dels mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs mieres, a sota les vies del tren de Girona.

Un cotxe dels mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs mieres, a sota les vies del tren de Girona. / Marc Martí Font

El PSC de les Comarques Gironines ha denunciat al Congrés dels Diputats l’ús de «discursos de la por» en matèria d’immigració a Girona. El diputat socialista Marc Lamuà ha carregat contra Junts i Guanyem, a qui acusa de fomentar un relat que vincula immigració i delinqüència. «Quan Junts vincula immigració i delinqüència actua de manera irresponsable. I quan representants del partit de Salellas construeixen un relat xenòfob, que culpa la immigració de la degradació laboral o de la pèrdua de la nació, també ho fan», ha afirmat.

Les declaracions arriben després que el Congrés hagi rebutjat una iniciativa pactada entre el PSOE i Junts que pretenia delegar competències d’immigració a la Generalitat. La proposta preveia que els Mossos d’Esquadra poguessin actuar en punts fronterers de ports i aeroports, que participessin en la lluita contra les xarxes de tràfic de persones en coordinació amb altres cossos de seguretat i que tinguessin capacitat per sancionar i proposar expulsions de persones condemnades per delictes, sota supervisió de les institucions competents.

Lamuà ha criticat especialment el vot contrari de Podemos, la Chunta Aragonesista i Compromís, que han tombat el text. «Rebutjar aquesta proposta és una irresponsabilitat, perquè priva Catalunya de disposar d’eines imprescindibles per gestionar la immigració amb rigor i eficàcia. La ciutadania espera que les institucions col·laborin i prenguin decisions útils, no que es deixin arrossegar per lectures errònies», ha dit el diputat.

«Creiem en un país on qui la fa la paga, vingui d’on vingui»

El representant gironí també ha defensat que vincular el traspàs de competències amb plantejaments racistes és un error: «El PSC és garantia d’un exercici responsable i civilitzat de la normativa. El que volem és una Girona i una Catalunya ordenades, segures i amb oportunitats per a tothom. Creiem en un país on qui la fa la paga, vingui d’on vingui», ha subratllat.

Pel que fa a la situació de Girona, Lamuà ha denunciat mancances en matèria de seguretat i ha retret la gestió del govern municipal: «No és admissible que la ciutat tardi tants anys a obrir una comissaria, que la policia tingui dèficit d’efectius o que hi hagi càmeres desactivades i carrers sense enllumenat. Un ajuntament que es preocupa per la seguretat dels seus veïns s’ocupa d’aquestes qüestions, i el govern actual no ho ha considerat mai una prioritat», ha assenyalat.

El diputat ha conclòs que Girona i Catalunya «mereixen institucions valentes, amb un projecte clar i capaç de governar des de la responsabilitat i la col·laboració, i no des de la por».

