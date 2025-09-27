Capellans amb més de 20 parròquies: la falta de vocacions passa factura
La mort o jubilació dels rectors titulars obliga a alguns preveres de la diòcesi de Girona a haver de recórrer més de 1.000 quilòmetres al mes; entre misses, aplecs, festes, visites a malalts i funerals
La crisi de vocacions religioses és una realitat cada vegada més enquistada a Europa, un escenari que obliga a les diòcesis a posar alternatives sobre la taula per poder continuar amb l’activitat litúrgica arreu del territori. Part de la solució passa per ampliar responsabilitats a alguns capellans, que en qüestió d’anys han passat de donar servei a poques parròquies a haver-se’n d’ocupar de més de vint.
És el cas de Manel Masvidal, actual rector de les parròquies de Borrassà, Cabanelles, Ermedàs, Espinavessa, Lladó, Navata, Ordis, Pontós, Queixàs, Romanyà d’Empordà, Sant Martí Sasserres, Taravaus, Vilademires, Vilamalla, Fortià, Riumors, Vila-sacra, Vilatenim, Arenys d’Empordà, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Avinyonet de Puigventós, Santa Llogaia d’Àlguema i també responsable de l’ermita de l’Estela.
I és que a banda de les 24 parròquies, també s’ha d’ocupar d’una desena d’ermites «que tenen els seus aplecs i les seves avaries a les teulades», assegura Masvidal. En total, ha de recórrer més de 1.000 quilòmetres al mes. «Com que no hi ha capellans a la banqueta, quan un mossèn mor o es jubila, el capellà veí ha d’eixamplar el seu terreny per cobrir la zona que queda vacant».
Això també l’ha obligat a refer els horaris perquè «els dissabtes i els diumenges no puc dir missa de 12 a les 24 parròquies». Cada mes edita un fulletó, que posa dins del Full Parroquial, amb els horaris del proper mes: «Al principi la gent ho trobava estrany perquè sempre s’havia dit missa a la mateixa hora però ara ja s’hi han acostumat», confessa. En fa a les parròquies més grans i, a les altres, s’ajuda de laics i d’un diaca per fer Celebracions de la Paraula. Durant la setmana també va «amunt i avall»:«Hi ha enterraments aquí i allà però abans vaig al Tanatori de Figueres a acompanyar la família, i també visito a malalts i a persones que ho necessiten», explica.
Per la seva banda, Miquel Calsina és rector de 25 parròquies del Baix Empordà; Sebastià Aupí de 23, entre el Gironès, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà i el Baix Empordà; i Jordi Font en té 20, entre el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà.
Un 20% menys de capellans
El Bisbat de Girona ha perdut un 20% dels capellans en cinc anys, passant dels 128 preveres als 102, segons dades de la Guia de l’Església de Girona 2025.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines