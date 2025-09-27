Fira Aloja: l'edat mitjana torna a Banyoles
Una vintena de propostes per a tots els públics ompliran els carrers i places de la ciutat
Mar Duran
Banyoles celebra aquest cap de setmana la XVII edició de la Fira Medieval i Fantàstica Aloja que tindrà com a eix central la figura de l’Abat Guillem de Pau, figura clau per a la reconstrucció del Monestir de Sant Esteve després dels terratrèmols del 1427 i 1428. Una vintena de propostes per a tots els públics ompliran els carrers i places de la ciutat amb espectacles, tallers i un singular mercat de productes artesanals i oficis ubicat a la plaça Major.
Els Joglars de la Bota protagonitzen una cercavila de personatges fantàstics i músics medievals. Aquest matí es farà, al Monestir de Sant Esteve, la segona visita guiada “La pastisseria, una temptació monacal?”, una iniciativa emmarcada en el segell Banyoles Dolça i que acabarà amb un amb tast de productes dolços als jardins del convent de les monges Carmelites. Al migdia, a l’espai de La Muralla, el grup d’Alma Cubrae, oferirà la seva particular versió de La Caputxeta Vermella, un espectacle familiar ambientat en l’època medieval.
