Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
L’Església reclama respecte pel patrimoni religiós i simbòlic del patró de la ciutat i apel·la a una festa major inclusiva i cohesionadora
DdG
Polèmica pel cartell de la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles. El Bisbat de Girona ha emès un comunicat en què manifesta el seu malestar davant el cartell oficial d'enguany. El motiu de la queixa és la utilització de la imatge del sant patró de la ciutat acompanyada del text «Deixem-nos d’hòsties. Ja són barraques», una expressió que el bisbat considera poc respectuosa amb el fet religiós i especialment amb la figura de sant Martirià.
A més de la frase, que juga amb una doble lectura de caràcter irreverent, també s’ha modificat gràficament la representació tradicional del sant, afegint-hi elements que en "desfiguren" la iconografia religiosa, segons explica..
Des del Bisbat es recorda que la Festa Major de Sant Martirià té un origen profundament religiós i està arrelada en la veneració d’aquest màrtir, considerat un "símbol d’identitat i cohesió de la ciutat" al llarg dels segles. En aquest sentit, es remarca que es tracta d’un "patrimoni espiritual i cultural compartit", que ha ajudat a "enfortir els llaços de la comunitat banyolina generació rere generació".
El cartell en qüestió:
És per això que el Bisbat lamenta que el cartell pugui resultar "ofensiu per a moltes persones creients", i considera que una festa major ha de ser un espai de "celebració col·lectiva que promogui la convivència i el respecte", evitant missatges que puguin generar" tensions o divisió".
El Bisbat de Girona ha traslladat aquest malestar a l’alcalde de Banyoles i li ha expressat el desig que la festa major sigui "inclusiva, respectuosa i fidel al llegat espiritual del seu patró, sense renunciar a l’alegria, la cultura i la germanor pròpies d’una celebració popular".
Els 40 anys de barraques
El cartell oficial i la programació de la Festa Major de Sant Martirià es van presentar aquest dissabte passat en un acte celebrat a la plaça Major de Banyoles.
Segons va informar l’Ajuntament, el cartell d’enguany segueix la línia dels últims anys, en què els personatges de la faràndula local han anat guanyant protagonisme visual. En aquesta edició, però, la imatge se centra especialment en les Barraques de Banyoles, que aquest 2025 celebren el seu 40è aniversari.
El disseny està inspirat en els inicis de les Barraques i en l’esperit punk que les va caracteritzar durant molts anys. Tant l’ús dels colors com la intervenció gràfica sobre imatges preexistents responen a l’estètica punk dels anys 90, en què era habitual la modificació d’elements visuals amb símbols i llenguatge propis d’aquesta cultura.
Amb aquest cartell, la Comissió de la Festa Major vol reivindicar les Barraques com un dels elements més significatius de la festa durant les darreres quatre dècades, juntament amb altres actes tradicionals com les sardanes. També es presenta com un contrapunt a l’augment d’activitats de cultura popular que s’ha viscut als últims vuit anys, segons un comunicat oficial. El disseny ha estat elaborat per la Comissió de Disseny de la Comissió de la Festa Major.
