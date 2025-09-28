Entrevista | Quim Oliver President dels Amics de Sant Aniol d’Aguja
«Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
Els Amics de Sant Aniol d'Aguja han estat reconeguts amb el Premi Banyolí de l’Any per dur a terme la rehabilitació, durant 13 anys, de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja com a refugi per a excursionistes, que permetrà mantenir viu el tradicional aplec que s’hi celebra cada any
Què significa pels Amics de Sant Aniol d’Aguja rebre el Premi Banyolí de l’Any?
D’entrada ens ha sorprès. Nosaltres hem anat fent sempre la feina que hem cregut que s’havia de fer per recuperar l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, que no era fàcil, i ara t’adones que algú ens estava mirant. Per nosaltres, el valor d’aquest projecte és que hem anat de bracet amb les administracions per aconseguir un únic objectiu que té un interès públic.
Els Amics de Sant Aniol d’Aguja és la suma d’esforços de voluntaris de diferents entitats: el Centre Excursionista de Banyoles, el Grup Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans i l’Associació Cultural Terra Aspre. Què els va portar a voler rehabilitar l’antiga rectoria?
El que ens ha unit, sens dubte, ha estat l’Aplec de Sant Aniol. Els dies previs ens trobàvem per arreglar els camins i fer manteniment de l’entorn perquè tot estigués a punt. Vèiem que l’edifici, que ja havia funcionat com a refugi entre el 1957 i el 1982, estava en ruïnes, i sentíem que havíem de fer-hi alguna cosa perquè no s’esfondrés. Per Sant Aniol hi passen 30.000 persones cada any segons el Consorci de l’Alta Garrotxa, i no ens podíem permetre perdre aquell patrimoni que tant ens estimàvem. Vam començar a defensar que l’antiga rectoria no podia caure, i vam posar-nos a buscar finançament per poder salvar-la.
Han estat 13 anys de feina, que es diu aviat. Com han compaginat aquest activisme amb la seva vida professional i familiar? O dit d’una altra manera, quan s’hi posaven?
Hi ha hagut sacrificis individuals per aconseguir aquest bé comú. No ho hem deixat tot per rehabilitar la rectoria però tothom ha deixat de fer coses per tirar el projecte endavant i, enlloc de quedar-nos descansant al sofà de casa o anar a la platja, hem pujat a Sant Aniol. Ha estat el nostre focus i la nostra prioritat durant aquests 13 anys.
Algun dels voluntaris es dedica professionalment a l’obra?
No hem tingut aquesta sort. Som una vintena de voluntaris els que hem estat remant, entre funcionaris, economistes, mestres o persones jubilades, que hem donat suport a paletes, fusters i lampistes professionals, que són els que han liderat la rehabilitació. Nosaltres ens hem arremangat per ajudar. Com també ho han fet persones anònimes que passaven per allà. Al principi del camí hi havia una barraca amb sacs de cinc quilos de material, des de maquinària a ciment, passant per la bastida, carretilles o rajoles, amb un rètol on explicàvem el projecte i convidàvem tothom que volgués a pujar els sacs fins a Sant Aniol. Amb l’ajuda de gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu des del 2012. Hi ha coses, però, que hem hagut de pujar en helicòpter perquè sinó era inviable, és molt car però fa molta feina. És un projecte que tothom se sentirà seu perquè ha estat possible gràcies a la força de la gent.
Quin ha estat el major repte al que s’han hagut d’enfrontar?
Indubtablement, el burocràtic. Allà dalt treballes i sues, però la feina depèn d’un mateix, en canvi la burocràcia no. No ens esperàvem que fos tan feixuga, hauria de ser molt més àgil.
El refugi es va inaugurar a l’estiu. Quina acollida està tenint?
Molt bona. Era molt necessari perquè per Sant Aniol hi passa molta gent, és un punt de control, un centre d’interpretació del medi i és una important seu excursionista, d’inici i final d’etapa del GR11.
