Les intoxicacions alimentàries baixen a Girona després d'anys a l'alça
Una seixantena de gironins van patir una toxiinfecció l'any passat per norovirus o salmonel·la
Les malalties de transmissió alimentària són aquelles causades per agents infecciosos o tòxics que entren al cos amb la ingesta d'aliments o d'aigua. Segons dades del Departament de Salut facilitades a aquest diari, l'any passat els casos van anar a la baixa a la Regió Sanitària de Girona, després d'anys a l'alça des de la pandèmia.
D'aquesta manera, l'any passat es van detectar un total de 66 casos de toxiinfeccions alimentàries, la majoria dels quals corresponents a norovirus, amb un total de 47; mentre que els 19 restants corresponen a salmonel·losi.
El norovirus és un grup de virus que pertanyen a la família dels calicivirus, molt resistents als desinfectants i a les condicions ambientals. Pot afectar persones de totes les edats i és la principal causa de brots de gastroenteritis aguda a tot el món. És la segona causa més freqüent, després del rotavirus, de gastroenteritis greu en infants de menys de 5 anys, tant en països en vies de desenvolupament com en països desenvolupats. Contraure la infecció no proporciona immunitat per a tota la vida. Per tant, es pot patir més d’una vegada.
Per altra banda, la salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes. És una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la. En la majoria de casos causa gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot ser greu si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques. Generalment es contrau a través del consum d’aliments contaminats, especialment els ous i els productes que contenen ou cru. La salmonel·losi es pot evitar seguint alguns consells bàsics de seguretat alimentària.
Davallada del 70%
Si es comparen les dades del 2024 amb les de l'any anterior, es pot observar una davallada accentuada del 70%, ja que el 2023 es van detectar 223 casos en total, 125 de salmonel·losi i 98 de norovirus. De fet, el 2023 es va registrar el pic dels últims anys, ja que el 2022 se'n van notificar 149 i el 2021, 127. En canvi, el 2020 no hi va haver cap cas.
Des del Departament de Salut recorden que aquests casos són els oficialment confirmats a través del sistema, però n’hi poden haver més que no es detecten perquè la persona afectada d'una gastroenteritis lleu no va al centre d'atenció primària o urgències corresponents.
Si ens centrem en el nombre de brots, és a dir, quan hi ha dos o més casos amb una simptomatologia clínica similar, que inicien símptomes després de consumir el mateix aliment o aigua; l'any passat n'hi va haver tres; dos de norovirus i un de salmonel·losi. Mentre que el 2023 en van ser deu; el 2022, sis i el 2021, també sis. Finalment, tenint en compte el nombre d'afectats per brot, l'any passat en van ser 23,5 per cada brot de norovirus i 19 per cada brot de salmonel·losi.
Si es fa balanç d'anys més enrere, el màxim històric data del 2018, quan hi va haver 448 afectats en total, 324 de norovoris i 124 de salmonel·losi. A més, aquell any es van detectar vuit brots de norovirus i quatre de salmonel·losi.
Extremar precaucions a l'estiu
La majoria de brots es concentren entre els mesos de juny i setembre, coincidint amb l'augment de l'activitat turística i l'hostalera. Les autoritats sanitàries insisteixen en la necessitat de manipular correctament els aliments, extremar la higiene a la cuina i conservar els productes a la temperatura adequada, sense trencar la cadena de fred.
En el cas de la salmonel·losi, recomanen rentar les fruites i les verdures i separar els aliments crus dels cuits per evitar la contaminació creuada. Una altra mesura per prevenir la malaltia és evitar el consum de llet crua o productes elaborats amb llet crua, ous crus i productes que en continguin, carn crua o poc cuinada i aigua no tractada de llacs o rius.
Pel que fa al norovirus, també recomanen extremar la higiene dels aliments i netejar i desinfectar les superfícies de la cuina freqüentment amb un producte a base de clor o un altre desinfectant.
