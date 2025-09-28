Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí
Els Mossos d’Esquadra alerten de l’impacte ecològic dels cultius il·legals al territori: preses a rieres, residus tòxics i risc d’incendi als boscos
Quan es parla de marihuana, sovint es pensa en el negoci il·legal i en els riscos per a la salut i la seguretat. Però hi ha un altre vessant del problema que acostuma a quedar amagat: el seu impacte ecològic. Les plantacions clandestines que proliferen, no només consumeixen grans quantitats d’aigua, sinó que també transformen rieres, degraden boscos i acumulen tones de residus tòxics que acaben abandonats al medi. Aquesta és la realitat que denuncia la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra a Girona.
Alerta que les plantacions de marihuana tenen un impacte molt més profund del que es veu en un primer moment. No només degraden el paisatge i roben aigua de rius o de xarxes urbanes: també deixen enrere un rastre de contaminació.
«Ens trobem gasolina, olis, plàstics, fertilitzants i tota mena de deixalles. A vegades es talen arbres per obrir clarianes al bosc», explica el cap de la URMA, el caporal Toni Martín. Tot això queda allà, i treure-ho és extremadament complicat: fins i tot en alguns casos s’han necessitat helicòpters. El caporal també subratlla que sovint «molts d’aquests indrets estan ocupats durant mesos per cultivadors que viuen i cuinen al mig de la muntanya amb cuines de gas o generadors. A ple estiu, això suposa un risc altíssim d’incendi». A més del risc ambiental, hi ha també un perill per a la seguretat.
El caporal insisteix que aquest és un problema que supera l’àmbit policial. «Nosaltres fem els informes i actuem quan localitzem les plantacions, però la retirada dels residus i la restauració ambiental recau sovint en ajuntaments i administracions, que no sempre tenen recursos suficients», lamenta.
Els agents de la URMA de Girona s’han trobat amb múltiples plantacions, des de localitzacions a Susqueda en zones gairebé inaccessibles, on ha calgut extreure els residus fins i tot amb helicòpter, fins a intervencions dins del Parc Natural del Montseny. Però un dels casos greus es dona a Llagostera, en un espai natural protegit, i també n’hi ha un altre vigent, en una urbanització de Lloret.
Llagostera: una presa i tòxics
El 10 d’octubre de l’any passat, agents de la URMA van localitzar una antiga plantació de marihuana dins el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Riera de Verderes, a Llagostera. El panorama era el d’una presa feta amb pedres i ciment que tallava completament el cabal natural de la riera per acumular aigua de reg. Paral·lelament, van detectar una gran acumulació de residus: bidons amb benzina, fertilitzants concentrats, olis, bombones de butà, plàstics, roba, tendes de campanya i utensilis de cuina. En total, van identificar tres zones de camps amb deixalles paral·leles al curs fluvial. Davant la gravetat del cas, els agents van aixecar acta i van informar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ja que la presa il·legal afecta de manera directa el cabal i la salut de la riera.
Lloret: en plena sequera
Només unes setmanes abans, el 18 de setembre, els efectius de l’URMA va localitzar un cultiu de grans dimensions a la urbanització Serra Brava de Lloret. En aquest cas, van informar a altres unitats del cos sobre la troballa i van comissar 2.417 plantes d’un metre, tot i que no es va produir cap detenció.
La particularitat de la plantació era el sistema d’obtenció d’aigua: estava connectada directament a la xarxa pública de la urbanització, tot això en ple decret de sequera. Els agents a més, van trobar-hi hivernacles improvisats i dipòsits d’aigua que alimentaven un sistema de reg per degoteig. A la zona encara es conserven restes dels residus generats pel cultiu, els quals la policia ha sol·licitat a l’ajuntament que retirin. Des del consistori asseguren que està previst, però no posen data. Un altre aspecte destacat és que la plantació estava situada en una antiga plaça -encara té fanals- que, amb el temps, s’ha anat degradant i és de molt difícil accés. Per dificultar l’entrada, els responsables van muntar barricades i van instal·lar càmeres de vigilància.
