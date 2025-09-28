Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí

Els Mossos d’Esquadra alerten de l’impacte ecològic dels cultius il·legals al territori: preses a rieres, residus tòxics i risc d’incendi als boscos

Un membres de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona a l’antiga plantació de Lloret.

Eva Batlle

Lloret de Mar

Quan es parla de marihuana, sovint es pensa en el negoci il·legal i en els riscos per a la salut i la seguretat. Però hi ha un altre vessant del problema que acostuma a quedar amagat: el seu impacte ecològic. Les plantacions clandestines que proliferen, no només consumeixen grans quantitats d’aigua, sinó que també transformen rieres, degraden boscos i acumulen tones de residus tòxics que acaben abandonats al medi. Aquesta és la realitat que denuncia la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra a Girona.

Alerta que les plantacions de marihuana tenen un impacte molt més profund del que es veu en un primer moment. No només degraden el paisatge i roben aigua de rius o de xarxes urbanes: també deixen enrere un rastre de contaminació.

«Ens trobem gasolina, olis, plàstics, fertilitzants i tota mena de deixalles. A vegades es talen arbres per obrir clarianes al bosc», explica el cap de la URMA, el caporal Toni Martín. Tot això queda allà, i treure-ho és extremadament complicat: fins i tot en alguns casos s’han necessitat helicòpters. El caporal també subratlla que sovint «molts d’aquests indrets estan ocupats durant mesos per cultivadors que viuen i cuinen al mig de la muntanya amb cuines de gas o generadors. A ple estiu, això suposa un risc altíssim d’incendi». A més del risc ambiental, hi ha també un perill per a la seguretat.

El caporal insisteix que aquest és un problema que supera l’àmbit policial. «Nosaltres fem els informes i actuem quan localitzem les plantacions, però la retirada dels residus i la restauració ambiental recau sovint en ajuntaments i administracions, que no sempre tenen recursos suficients», lamenta.

Els agents de la URMA de Girona s’han trobat amb múltiples plantacions, des de localitzacions a Susqueda en zones gairebé inaccessibles, on ha calgut extreure els residus fins i tot amb helicòpter, fins a intervencions dins del Parc Natural del Montseny. Però un dels casos greus es dona a Llagostera, en un espai natural protegit, i també n’hi ha un altre vigent, en una urbanització de Lloret.

Residus i l’estat de la riera després d’un cultiu de marihuana en zona protegida aLlagostera.

Llagostera: una presa i tòxics

El 10 d’octubre de l’any passat, agents de la URMA van localitzar una antiga plantació de marihuana dins el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Riera de Verderes, a Llagostera. El panorama era el d’una presa feta amb pedres i ciment que tallava completament el cabal natural de la riera per acumular aigua de reg. Paral·lelament, van detectar una gran acumulació de residus: bidons amb benzina, fertilitzants concentrats, olis, bombones de butà, plàstics, roba, tendes de campanya i utensilis de cuina. En total, van identificar tres zones de camps amb deixalles paral·leles al curs fluvial. Davant la gravetat del cas, els agents van aixecar acta i van informar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ja que la presa il·legal afecta de manera directa el cabal i la salut de la riera.

Lloret: en plena sequera

Només unes setmanes abans, el 18 de setembre, els efectius de l’URMA va localitzar un cultiu de grans dimensions a la urbanització Serra Brava de Lloret. En aquest cas, van informar a altres unitats del cos sobre la troballa i van comissar 2.417 plantes d’un metre, tot i que no es va produir cap detenció.

La particularitat de la plantació era el sistema d’obtenció d’aigua: estava connectada directament a la xarxa pública de la urbanització, tot això en ple decret de sequera. Els agents a més, van trobar-hi hivernacles improvisats i dipòsits d’aigua que alimentaven un sistema de reg per degoteig. A la zona encara es conserven restes dels residus generats pel cultiu, els quals la policia ha sol·licitat a l’ajuntament que retirin. Des del consistori asseguren que està previst, però no posen data. Un altre aspecte destacat és que la plantació estava situada en una antiga plaça -encara té fanals- que, amb el temps, s’ha anat degradant i és de molt difícil accés. Per dificultar l’entrada, els responsables van muntar barricades i van instal·lar càmeres de vigilància.

