Més d’un miler d’establiments de vint municipis gironins a la Comerçiada

La gran campanya del comerç local, que se celebrarà del 6 al 12 d’octubre, posarà en circulació 10.000 euros en vals de compra

Un dels comerços participants en l'edició de l'any passat.

/ ANIOL RESCLOSA

DdG

Girona

Més d’un miler d’establiments de vint municipis gironins participaran en la nova edició de la Comerçiada, la cita que aspira a convertir-se en la gran festa del comerç de proximitat i de la vida als carrers. Durant una setmana, del 6 al 12 d’octubre, més de 1.000 negocis entre comerços, bars, restaurants i serveis diversos ompliran pobles i ciutats d’activitat i oferiran experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants.

Cada població participant organitzarà activitats obertes a tothom, com ara concerts, cercaviles, tallers, rutes comercials, mostres gastronòmiques o tastos. També hi ha previstos espectacles familiars i propostes comunitàries.

Un dels grans atractius de la campanya seran els sortejos, que repartiran 10.000 euros en vals de compra. Els clients que facin compres als establiments participants podran omplir la seva butlleta i dipositar-la a les urnes identificatives. Hi haurà dos tipus de vals: uns seran vàlids per gastar a qualsevol dels establiments participants i d’altres només es podran utilitzar a la població on s’hagi fet la compra, reforçant així l’arrelament local. D’aquesta manera, la Comerçiada vol premiar la confiança de la ciutadania i, alhora, estimular el comerç, la restauració i els serveis de proximitat.

Municipis participants

La campanya està impulsada per la FOEG amb el suport de les Cambres de Comerç de Girona i Palamós, i la col·laboració directa de les associacions de comerciants dels vint municipisparticipants.

La Comerçiada 2025 tindrà presència a Girona, Palamós, La Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge, Llagostera, Celrà i Blanes. Cadaqués, Olot, L’Estartit, Roses, Salt, Llançà, Ripoll, Banyoles, Calonge, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i les Terres de l’Ebre també formen part de la iniciativa.

L’agenda completa es pot consultar al web de la Comerçiada, que permet filtrar per municipi o establiment per veure què hi passa i comprovar si l’establiment que busques hi és present.

La Comerçiada 2025 compta també amb cançó pròpia, Batecs de vida, del músic Pau de Ponts, disponible a les xarxes socials. La peça parla de la proximitat, la calidesa i les relacions humanes que es generen al voltant del comerç local, amb versos que evoquen la quotidianitat i el tracte personal.

