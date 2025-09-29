El cava solidari apadrinat pel Celler de Can Roca recapta més de 125.000 euros en cinc anys
La campanya ‘Cava amb Cor’ ha permès ajudar a més de 800 infants i joves atesos per Càritas Diocesana
La campanya Cava amb Cor arriba a la seva 6a edició amb l’objectiu de continuar sent un referent solidari en dates assenyalades com, sobretot, les festes de Nadal. Un any més, el Celler de Can Roca apadrina la campanya, impulsada per Càritas Catalunya i amb la col·laboració de la Confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia.
Durant aquests cinc anys s’han venut 45.411 ampolles i s’han recaptat més de 126.827 euros, que han permès ajudar a més de 800 infants i joves atesos per Càritas Diocesana. I és que de tota la producció venuda, la Confraria del Cava destina dos euros per unitat als projectes del programa Família i Infància de l'entitat.
El projecte va començar a caminar l'any 2020, però la col·laboració amb la Confraria es remunta a fa 12 anys amb la Nit Solidària del Cava, que aplegava cavistes i empreses al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquesta iniciativa es va suspendre arran de la Covid-19 i es va reformular amb l’actual campanya.
Aleshores, cellers que formaven part de la Confraria van col·laborar amb els seus caves per fer néixer una marca conjunta batejada com a Cava amb Cor.
Reconeixement als col·laboradors
Enguany, la campanya va arrencar amb un acte de reconeixement als col·laboradors, que es va dur a terme a la seu de la Confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia i que va comptar amb les intervencions del sommelier i padrí de la iniciativa solidària, Josep Roca; el president de la Confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia, Eduard Sanfeliu; el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets; i el director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Ramon Carbonell.
Durant l’acte es van lliurar diplomes d’agraïment a més de 90 empreses i institucions. Amb tot, Carbonell va destacar que “Càritas està com les vinyes, fortament arrelada a tot Catalunya, participant de la seva cultura, de les seves inquietuds, il·lusions i esperances; també dels problemes socials que sacsegen més d’un milió de persones al nostre país. És una realitat crua i dura que coneixem de primera mà”.
Per la seva banda, Sanfeliu va insistir que “el cava és tradició, és cultura, és futur. Però avui, més que mai, el cava és també cor”, una visió que el sommelier d'El Celler de Can Roca va refermar explicant que “el cava és cultura, política i territori”.
Per la seva banda, Busquets va alertar que “els moments són difícils i tan sols ens en sortirem junts, administracions públiques, empreses, entitats socials i altres agents socials. Si ho fem plegats des del cor, ho aconseguirem”.
La campanya Cava amb Cor és possible gràcies al suport de 22 cavistes, 6 empreses col·laboradores (des dels taps a les etiquetes, passant per la logística), 21 punts de venda, i 62 empreses que el regalen a treballadors, clients o proveïdors.
