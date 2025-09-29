Concentració silenciosa davant la Fundació MAP de Ripoll per denunciar un possible cas de persecució sindical
S'ha convocat des de la Intersindical amb l'assistència de més d'una vintena de persones
Una concentració silenciosa ha aplegat aquest dilluns més d'una vintena de persones davant de la Fundació MAP de Ripoll, dedicada a la integració i ocupació de persones amb discapacitat. L'ha convocada la Intersindical per denunciar el que consideren una situació "greu" de persecució sindical contra l'actual president del comitè d'empresa. Tot va començar, segons diuen, amb la petició d'activació del protocol d'assetjament per part d'aquest treballador el febrer passat. Un procés que no es va fer de forma adequada per part de l'empresa, segons diuen, "agreujant la seva persecució i aïllament en l'entorn laboral". Els convocants han optat pel format silenciós per no causar molèsties als propis usuaris, alguns molt sensibles als sorolls.
Segons la Intersindical, el treballador va presentar diferents denúncies a Inspecció de Treball que encara no s'han resolt. L'home denuncia que aquest estiu la fundació el va sancionar amb un mes sense sou ni feina per motius que consideren "absurds, prescrits o inventats" i explica que no s'ha fet efectiu perquè actualment està de baixa. El sindicat creu que és un cas "flagrant" d'assetjament i persecució sindical i ho han portat a Inspecció de Treball. No descarten posar també una demanda al jutjat social per vulneració de drets fonamentals. El comitè d'empresa té delegats de la Intersindical i de CCOO, però aquests últims no s'han sumat a la convocatòria.
Per la seva banda, la Fundació MAP ha declinat fer una valoració i han assegurat que es tracta d'un cas particular que està en vies de mediació.
