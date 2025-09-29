La cursa dels bombers i Oncolliga Girona "Apaguem el càncer" recapta 11.208 euros
La iniciativa va reunir uns 1.300 participants el passat 14 de setembre
La tercera edició de la cursa solidària Apaguem el càncer, impulsada per l’Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona i la Fundació Oncolliga Girona, va recaptar 11.208 euros. Els fons recaptats es destinaran a finançar els serveis que l’Oncolliga ofereix a les persones amb càncer i als seus familiars, entre els quals destaquen el suport psicològic, la fisioteràpia a domicili, el drenatge limfàtic, l’estètica oncològica, el préstec de material, la llar-residència, l’assessorament especialitzat en nutrició i la rehabilitació cognitiva. Un 10% de la recaptació, és a dir, 1.120 euros, seran un donatiu a l'associació gironina Amics de la Gent Gran.
La iniciativa, celebrada el 14 de setembre passat, va reunir 1.300 participants, un centenar més que en l’edició anterior. La resposta ciutadana consolida la prova com una cita de referència en el calendari esportiu i solidari de la ciutat.
L'esdeveniment es va celebrar en un ambient molt festiu i familiar. Des de primera hora, l'espai de La Copa de Girona es va omplir de famílies, corredors i corredores i persones de totes les edats que es van voler sumar a la iniciativa. Un dels moments més emocionants és la sortida dels bombers i bomberes que hi participen fent un recorregut de 5 km amb l'equip d'intervenció (EPI) i l'equip de respiració autònoma (ERA), en total al voltant d'uns 20 kg de pes.
Iniciativa d'un bomber
La Cursa dels Bombers de Girona va néixer el 2008 per iniciativa de Lluís Baena, bomber de Girona, per fer un homenatge a Jaume Rivera, una altre bomber de la ciutat que patia una malaltia degenerativa.
L'any 2010, la cursa va girar cap a un caire solidari i s’hi van introduir les curses infantils. En els últims anys, la Cursa Solidària dels Bombers ha fet donacions a diferents entitats del Gironès, com ara l’associació Valentes i Acompanyades, dedicada a la lluita contra els matrimonis forçosos (2022), el Projecte Banc de Productes de Suport del Consorci del Benestar Social del Gironès i Salt (2018) i el Projecte d’atenció a la gent gran que cobreix necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu (2017).
