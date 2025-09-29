ERC reclama al Govern planificar l’oferta d’FP a les comarques gironines amb els agents econòmics i socials
Els republicans demanen donar utilitat a la Taula d’Impuls de la Formació Professional i alerten que aquest curs han quedat més de 1.000 places buides a la província
El grup d’Esquerra Republicana al Parlament ha instat el departament d’Educació a planificar l’oferta de cursos de Formació Professional (FP) a la província de Girona en diàleg amb els agents econòmics i socials. Els republicans defensen que aquesta tasca es faci a través de la Taula d’Impuls de la Formació Professional de les comarques gironines, un òrgan creat per l’anterior Govern per coordinar l’Administració amb els representants sindicals, empresarials i de diferents sectors.
La diputada d’ERC, Laia Cañigueral, ha assegurat que “la Formació Professional és una peça clau, no tan sols dins del sistema educatiu, sinó sobretot en el mercat laboral del nostre país i de les nostres comarques”. Segons la parlamentària, “és imprescindible que els alumnes es puguin formar en els àmbits dels quals hi hagi molta oferta laboral a la nostra demarcació”.
1.000 places buides d’FP a les comarques gironines
ERC alerta que aquest curs 2025-2026 s’ha iniciat amb més de 1.000 places buides d’FP a les comarques gironines —i 15.000 a tot Catalunya—, un fet que, segons Cañigueral, “evidencia que actualment l’oferta formativa no s’adequa amb la demanda laboral vigent”. Per aquest motiu, reclamen que la programació de nous cicles es faci amb criteris consensuats i avalats pels docents, les empreses, els sindicats i les entitats representatives dels sectors productius.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- “Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí