Girona és el municipi amb més diferències socioeconòmiques entre barris de Catalunya
Montjuïc presenta l’índex més elevat i la Font de la Pólvora el més baix, amb 76 punts de distància, segons l’Idescat
Fornells de la Selva és la quarta localitat amb un index socioeconòmic més alt
Girona és el municipi de Catalunya amb més contrastos interns en l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST). Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la diferència entre l’agrupació censal de Montjuïc, que assoleix un valor de 127,8, i la de la Font de la Pólvora – Vila-roja, que se situa en 51,4, és de 76,4 punts, la més alta del territori. Aquesta bretxa situa Girona al capdavant en desigualtats internes per sobre de municipis com Badalona, on la diferència és de 70,6 punts.
L’Índex Socioeconòmic Territorial és un indicador relatiu que pren com a referència el valor 100 per al conjunt de Catalunya i que sintetitza diverses característiques socioeconòmiques de la població resident. Serveix per quantificar diferències tant entre municipis com dins d’un mateix terme municipal. L’Idescat n’elabora resultats a escala inframunicipal per a 853 agrupacions censals, per als barris de Barcelona i per a les 5.091 seccions censals del país, a més d’oferir dades per comarques i per a tots els municipis. En el cas de Girona, a Montjuïc, el 71,2% de la població està ocupada, només un 3,9% té estudis baixos i la renda mitjana anual arriba als 22.725 euros per persona. A la Font de la Pólvora – Vila-roja, en canvi, només treballa un 37,8% dels veïns, un 25,1% té estudis baixos i la renda cau fins als 7.166 euros, tres vegades menys que a Montjuïc.
Tanmateix, entre els municipis amb un índex més alt de Catalunya també hi figura Fornells de la Selva, que ocupa el quart lloc del rànquing. El municipi gironí amb una renda mitjana de 20.872 euros té un IST de 123,7 i se situa al costat de localitats com Matadepera, Castellolí i Tiana, que encapçalen la llista dels territoris amb millors resultats socioeconòmics.
