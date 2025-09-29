Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
Una enquesta de satisfacció dels usuaris avalua diversos indicadors durant l'internament
Una enquesta sobre atenció hospitalària feta pel Servei Català de la Salut mostra una millora en l’experiència de les persones que han estat hospitalitzades als centres públics de les comarques gironines. De fet, segons dades d'aquest any, tots els centres sanitaris han millorat en la satisfacció global excepte el Santa Caterina, que ha baixat lleugerament.
Es valoren aspectes com la satisfacció i fidelitat, l’accessibilitat, la informació i comunicació, el tracte i els professionals, el confort i els espais i la coordinació.
El més ben posicionat és l'hospital d'Olot, que desbanca l'hospital Santa Caterina en la primera posició. Obté una puntuació mitjana de satisfacció de 8,87 sobre 10, superior als resultats del 2024 (8,48) i de la mitjana catalana (8,45). El 98,5% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien al mateix centre. A més, empata en la primera posició entre els millors de Catalunya, juntament amb l'hospital de la Vall d'Aran i el Clínic de Barcelona.
El fet de sentir-se en bones mans (98,9%), el respecte a la seva intimitat (98,9%), el tracte personal d’infermeria (98,9%) i el tracte personal dels metges (98%) són els aspectes que reben les valoracions més positives. Obtenen valor d’excel·lència (preguntes que superen el 90% de les valoracions positives) en 16 apartats d'un total de 22. A la pregunta de la comoditat de l’habitació és l’hospital de Catalunya que obté el millor resultat (94,6%).
Els ítems que es valoren per sota del 90% són: el consentiment informat abans de les proves (79,4%) i el temps a la llista d’espera (60,2%). El menjar de l’hospital, amb un 81,1%, supera la mitjana dels hospitals catalans (68%), tot i estar per sota del 90%. També és el que té més categories amb diferència en positiu respecte a la mitjana catalana: la comoditat de l'habitació, el menjar i la resposta als pacients sobre si continuarien venint.
En segona posició hi ha l'hospital de Palamós, amb un 8,7, tres dècimes més que l'any passat. De les 20 preguntes que fa a l'enquesta, en 13 de les preguntes la resposta se situa en l'àrea d'excel·lència. En comparació amb els resultats de Catalunya, l'hospital de Palamós destaca positivament en la valoració del menjar que es dona, sent el segon hospital més ben valorat de Catalunya en aquest aspecte (83,8%, augmenta 10 punts en relació als resultats de l'any 2024) i en el consentiment informat (el permís i signatura) abans de fer proves (91,1%, augmenta 6 punts).
També millora, en relació al 2024, la satisfacció dels usuaris pel que fa a la informació sobre el funcionament de l'hospital (96%, augmenta 6 punts) i el descans durant la nit (81,3%, augmenta 5 punts).
Seguidament, hi ha un empat entre els hospitals de Figueres i el Trueta, amb un 8,6 cadascun. A continuació, el Santa Caterina amb un 8,5; l'hospital de Campdevànol i el de Calella amb un 8,4. En l'última posició hi ha el de Blanes, amb un 8. De fet, l'hospital de Blanes és el que té més categories amb diferència en negatiu respecte a la mitjana catalana. Es tracta del menjar, la informació coherent, l'ajut a controlar o millorar el dolor i a la resposta a si el pacient tornaria a aquest hospital.
El menjar suspèn en un hospital
El menjar és l'única categoria que suspèn en un hospital. Es tracta de l'hospital Josep Trueta, amb un 47,9% i baixa pràcticament un punt respecte al 2023. Aquesta categoria és la que té pitjor puntuació en altres hospitals com el de Calella, que dona servei a la Selva Marítima, amb un 51,3% i el de Blanes, amb un 55%.
Finalment, el temps en llista d'espera és un altre dels ítems pitjors valorats. L'hospital que té pitjor puntuació és el Santa Caterina, amb un 54,7%, dada que empitjora lleugerament respecte al 2023. En el cas de l'hospital de Calella és del 56,3%; a Blanes és del 56,5% i a Olot, del 60,2%. Malgrat tot, aquest ítem ha millorat al Trueta, on ha passat del 65,5% al 72,7%; a Blanes, a Palamós i a Campdevànol.
Es tracta de la desena edició de l’estudi de percepció, experiència i satisfacció amb el servei d’atenció hospitalària amb internament, dut a terme per la Unitat d’Avaluació i Experiència del Pacient en el marc del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris (PLAENSA) del Servei Català de la Salut.
Aquesta enquesta recull l’opinió de més de 5.600 persones que han estat ingressades entre l’agost de 2024 i el febrer de 2025 a tota Catalunya.
