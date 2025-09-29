Les candidatures als Premis de la Innovació en salut a Girona es dupliquen en només un any
La iniciativa vol fomentar la participació dels professionals sanitaris i valorar la seva capacitat de generar idees valuoses per elevar la qualitat assistencial
Per segon any consecutiu, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona organitzen la Setmana de la Innovació, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi d’idees i destacar Girona com a referent en innovació sanitària.
L’esdeveniment tindrà lloc els dies 14 i 16 d’octubre i culminarà amb el lliurament dels Premis d’Innovació IAS-ICS Girona, als quals s’han presentat 45 candidatures —el doble que l’any passat. Els projectes provenen de diversos serveis de salut, com els hospitals Trueta i Santa Caterina, l’Atenció Primària i el Laboratori Clínic Territorial de Girona.
Els treballs aborden aspectes com la digitalització, la millora de processos, nous materials i l’ús de la intel·ligència artificial (IA). Un comitè avaluador escollirà cinc finalistes, que es presentaran públicament el 16 d’octubre a la jornada Innovem Girona 2025, a la Farinera Teixidor. El projecte guanyador es decidirà per votació mixta: 60% jurat i 40% públic assistent.
La iniciativa compta amb el suport de la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona, col·legis professionals i empreses del sector com Johnson&Johnson, MSD i Novartis.
Programa en dos dies
El programa arrencarà el dimarts 14 d’octubre (18:30 h) al Claustre de Sant Domènec de la UdG, amb la presentació de la Càtedra Girona: Innovació en Salut, impulsada a principis de 2025 amb l’objectiu de promoure activitats de sensibilització, formació i transferència de coneixement i talent en el sector de la Salut a les comarques gironines.
Del primer dia també destaquen una ponència de Sara Marsal (IMIDomics) sobre transferència tecnològica i la intervenció del Col·legi d’Enginyers Industrials.
En la jornada del 16 d'octubre hi haurà la presentació de les estructures d’innovació de l’IAS, ICS i I'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi), dues taules rodones sobre digitalització (projecte Antibiodose) i innovació en cardiologia i una conferència de Julio Mayol sobre intel·ligència artificial i innovació en salut.
