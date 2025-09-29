Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: els autors defensen que la sàtira "és sana" i "forma part de la llibertat artística"
La Comissió de la Festa Major de Sant Martirià assenyala que la frase 'Deixem-nos d’hòsties. Ja són barraques' és "una expressió quotidiana de carrer que s'utilitza molt a Banyoles"
Després que el Bisbat de Girona emetés un comunicat expressant el seu malestar pel cartell de la Festa Major de Banyoles d'enguany, que considera "ofensiu per a les persones creients" perquè presenta la imatge del patró de la ciutat "alterada" acompanyada del text «Deixem-nos d’hòsties. Ja són barraques», la Comissió de la Festa Major de Sant Martirià (que és qui l'ha dissenyat) defensa que "la sàtira forma part de la llibertat artística". En aquest sentit, un dels membres de l'agrupació, Adrià Dilmé, assegura que "moltes manifestacions culturals es basen en l'humor" i subratlla que "és molt sa que sigui així".
L'objectiu del cartell, puntualitza, era "transmetre l'esperit de barraques amb motiu dels seus 40 anys". Un espai que, lamenta, "sempre ha molestat però que volíem reivindicar que també forma part de la Festa Major de Sant Martirià". Per a poder plasmar el caràcter de barraques i donar-li "un punt irreverent", defensa, han utilitzat una "estètica punky". Pel que fa a l'expressió «Deixem-nos d’hòsties. Ja són barraques», assenyala que és "una expressió quotidiana de carrer que s'utilitza molt a Banyoles".
Tenen clar que l'origen de la celebració és religiós, però defensen que "també s'ha d'actualitzar a les noves maneres de fer i de pensar perquè la Festa Major de Sant Martirià sobretot és popular".
Amb tot, recorden que des de la Comissió van apostar per recuperar el nom de Sant Martirià: "Sempre hem divulgat la celebració com a Festa Major de Sant Martirià perquè abans tothom es limitava a parlar de la Festa Major, també hem revitalitzat la imatgeria popular i enguany recuperarem els goigs de Sant Martirià cantants de forma popular".
Silenci a l'Ajuntament
El Bisbat de Girona va traslladar el seu malestar a l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, reclamant una Festa Major "inclusiva, respectuosa i fidel al llegat espiritual del seu patró, sense renunciar a l’alegria, la cultura i la germanor pròpies d’una celebració popular". El consistori, però, no ha volgut fer declaracions.
