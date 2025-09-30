El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
Els Bombers alerten que ni l’experiència ni conèixer la zona garanteixen la seguretat i alerten que cal extremar la precaució en activitats com la recerca de bolets
El boletaire de 77 anys que va desaparèixer dimecres passat a la tarda a Gombrèn va passar la nit refugiat en una bauma de pedra, segons han explicat els Bomber. El veí de Ripoll, que coneixia bé la zona, es va desorientar quan intentava recuperar el mòbil que havia perdut i no va ser capaç de tornar a casa. En veure’s atrapat, va buscar refugi en un indret natural que coneixia de la zona per protegir-se de les baixes temperatures.
Segons el sotsinspector Miquel València, cap del dispositiu, és habitual que persones coneixedores del territori sàpiguen on refugiar-se si es troben amb dificultats. Tot i així, València adverteix que cal tenir en compte que “coses poden passar molt ràpid”, com ara una deshidratació o una mala caiguda, especialment si no es porta aigua, menjar o roba d’abric adequada. L’home quan es va desorientar anava amb mànigues de camisa i sense cap aportació extra d’aliments o beguda, més enllà d’un entrepà que hauria menjat al matí.
Una recerca complexa
Els Bombers van activar un ampli dispositiu de recerca dimecres a la nit, quan la família va denunciar la desaparició. Hi van participar més de 120 efectius, entre Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM, amb el suport del GRAE, GRAF, Grup Caní, EPAF, drons, mitjans aeris i tecnologia de localització. Es van pentinar zones com el bosc de les Moles, la Roca del Corb i el Pla de la Pera, on habitualment el desaparegut solia anar a buscar bolets.
Segons València, quan no hi ha indicis ni contacte, i el col·lectiu implicat és "molt gelós del territori", com passa sovint amb els boletaires, la recerca es complica. En aquest cas, es van aplicar totes les línies de treball possibles, incloent la triangulació del telèfon mòbil perdut i la col·laboració de drons amb aparells penjant per ajudar a delimitar la zona.
“Al final combinem totes les maniobres i totes les línies de treball que podem per intentar descartar”, va explicar València.
La matinada de dijous, mentre el dispositiu continuava, l’home continuava desorientat però protegit. Va sortir del seu refugi quan va sortir el sol i va caminar fins a la carretera, on va ser localitzat el dijous cap a dos quarts de tres del migdia per una dotació.
Tot i no presentar símptomes d’hipotèrmia tenia alguns talls lleus al cap, motiu pel qual, de forma preventiva, es va traslladar a un centre sanitari per fer una valoració mèdica. “Sempre som curosos perquè passi pel centre sanitari quan ha passat la nit a la intempèrie”, va remarcar València.
Crida a la responsabilitat
Els Bombers aprofiten el cas per recordar la importància de seguir els consells de seguretat quan s’accedeix a zones de muntanya o s’inicia una recerca de bolets. A la web del cos València ressalta que hi ha publicades recomanacions per als boletaires que passen per abans de sortir, és fonamental consultar la previsió meteorològica i conèixer mínimament la zona on es vol accedir. Si no és així, cal informar-se prèviament o anar-hi acompanyat d’algú que sí la conegui. A més, cal portar l’equipament adequat per caminar per entorns naturals: calçat resistent, roba còmoda i visible, i provisions suficients com menjar i aigua per a tota la jornada. Sovint, portar roba de colors vius pot ser clau per facilitar la localització en cas de desorientació.
També es recomana portar telèfon mòbil carregat i amb la localització activada, així com eines que ajudin a orientar-se, com un GPS o aplicacions de mapes, sempre que se’n conegui bé el funcionament. En cap cas s’hauria d’anar sol a buscar bolets: és preferible fer-ho en grup o amb una altra persona, mantenint sempre el contacte visual o verbal, per evitar separacions accidentals.
El cas del boletaire de Gombrèn ha acabat amb final feliç, però els Bombers recorden que les condicions meteorològiques i el territori poden complicar molt qualsevol dispositiu, especialment quan les persones desaparegudes no poden comunicar-se ni indicar la seva ubicació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres
- Un incendi de contenidors danya un local, un cotxe i un arbre al barri de Sant Narcís de Girona