Catalunya provarà una nova senyalització per alertar els motoristes del risc en la traçada d'alguns revolts perillosos
La Collada de Toses i la B-124 tindran marques a terra per evitar sortides de via i xocs frontals
El Servei Català de Trànsit (SCT) posarà en marxa ben aviat una prova pilot per alertar els motoristes del risc d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. De moment es marcaran algunes corbes a la Collada de Toses, propietat de l'Estat, i a la carretera B-124, que va de Sabadell a Calders (Moianès), propietat de la Generalitat. En concret, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar allà on les motos no haurien de trepitjar per tal d'evitar risc de sortida de via o invasió del carril contrari. El sistema, originari d'Àustria, s'ha provat amb èxit en altres països i, si funciona, es podria ampliar a altres vies.
