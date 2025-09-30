La Creu Roja atén més de 2.400 persones grans a les comarques gironines amb programes que promouen l'autonomia i el benestar
La Creu Roja va atendre durant el 2024 un total de 2.448 persones grans a la demarcació de Girona a través de programes que promouen el benestar, l'autonomia i la participació social, una xifra que en el conjunt de l'Estat va arribar a les 260.000 persones.
Les principals línies d'intervenció es van centrar a enfortir els vincles afectius i socials, generant espais de relació i de trobada; donar suport a persones cuidadores, especialment dones, que assumeixen responsabilitats de cura en contextos complexos; promoure la salut física i emocional mitjançant l'envelliment actiu i el protagonisme en la vida social; i impulsar el reconeixement i la visibilitat de la gent gran, combatent estereotips i prejudicis associats a l'edat.
En el marc del Dia Internacional de les Persones Grans, la Creu Roja ha llançat la campanya estatal “De gran vull ser gran”, una iniciativa que "convida a mirar la vellesa des del respecte, l'admiració i el vincle entre generacions". Amb aquesta pregunta, l'entitat proposa reflexionar sobre el tipus de societat que volem construir, reconeixent que "l'envelliment és part de la vida de totes les persones" i que ser gran "ha de significar viure amb dignitat, participació i benestar".
"De gran vull ser gran" reivindica una societat que reconeix els drets de totes les persones, sense importar l'edat; valora la diversitat generacional com a font d’aprenentatge; integra les persones grans com a protagonistes actives del present; cuida el benestar físic, emocional i social a totes les etapes de la vida, i promou l'aprenentatge com a eina de desenvolupament personal, inclusió social i participació activa.
La campanya també posa en valor el paper de les persones joves com a agents de canvi, amb un pes important per avançar cap a una societat "més equitativa, solidària i sostenible".
