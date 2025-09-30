Engeguen una campanya per restaurar un orgue de Banyoles
La campanya "Estàs d’orgues" pretén recaptar 62.000 euros per restaurar l’orgue de Santa Maria dels Turers
Un grup format per músics, aficionats i entitats banyolines ha impulsat una campanya per recaptar fons per a la restauració total de l’orgue de Santa Maria dels Turers, un instrument del 1956 d’estil neoclàssic. L’instrument, amb 1100 tubs, es troba molt deteriorat amb constants fallades en les notes musicals, manca de potència de l’aire que el fa funcionar i una afectació accentuada pel pas dels temps agreujat per una plaga de rates, avui erradicada, que es van menjar part de les teles bufadores del conjunt.
La campanya va dirigida a qualsevol ciutadà que vulgui fer-ne aportacions a través del web estemdorgues.cat o també comprant unes samarretes o bosses de roba que s’han fet per l’ocasió. La iniciativa també s’adreçarà a les empreses de Banyoles i comarca per tal que puguin contribuir amb donacions que comptaran amb importants deduccions fiscals.
La restauració es faria per etapes i sota la direcció de David Iglesias, mestre organista de Ribes de Freser, i un dels principals experts del país amb més d’una trentena de restauracions realitzades. Un cop restaurat l’instrument, hi ha la voluntat de fer un bateig per celebrar-ho i posar-li el nom del músic Pere Frigoler, en homenatge a la persona que més va tocar i cuidar aquest orgue.
Des de les Joventuts Musicals de Banyoles, volen explorar la possibilitat d’impartir formació per nous organistes així com programar concerts d’orgue perquè aquest magnífic instrument pugui sonar al marge de les celebracions litúrgiques.
L’orgue del Monestir, pendent
L’altre orgue de la ciutat és el del Monestir de Sant Esteve, construït el 1758 pel mestre orguener Josep Boscà i que es va reformar el 1893 pel mestre italià Giovanni Florenzano qui el va canviar tan de sonoritat com d’ubicació. Restaurar aquest orgue tindria un cost superior als 700.000 euros, cosa que, ara per ara, ho fa impossible. Aquest orgue, de gran valor històric, es va salvar in extremis el 1936 quan un grup de milicians anarquistes ja el tenien lligat amb cordes per tirar-lo a terra, va aparèixer el mestre sardanista Manel Saderra acompanyat d’altres músics per impedir-ne la destrucció al·legant que era un instrument de gran valor musical i que també podia fer música no religiosa. Saderra va convèncer els revolucionaris perquè no el destruïssin i fins i tot va pujar a l’orgue per tocar-los un pas doble.
