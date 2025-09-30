Les donacions de medul·la òssia a Girona es mantenen en xifres elevades
Un total de dotze persones van fer efectiva l'aportació de moll de l'os, una menys que el 2023 però la xifra és superior a anys anteriors
Les donacions efectives de medul·la òssia estan remuntant de manera considerable en els últims anys. En el cas de les comarques gironines, l'any passat se'n van produir dotze, xifra que es manté a nivells elevats en comparació amb els últims anys. El creixement més accentuat es va produir el 2023, quan tretze persones van fer la donació del moll de l’os, el rècord des que hi ha registres. Concretament, van créixer un 30% respecte al 2022, quan n’hi va haver deu, les mateixes que el 2021. Mentre que el 2020, any marcat per la pandèmia, només se’n van produir tres.
El Registre de donants de medul·la òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras va començar a recopilar les dades el 2003. Aquest augment de la donació efectiva està directament relacionat amb dos fets fonamentals: el creixement dels donants voluntaris inscrits al REDMO i la seva millora qualitativa.
El trasplantament de medul·la òssia, o trasplantament de cèl·lules mare de la sang, és una teràpia que s’utilitza com a tractament principalment en càncers de la sang com ara leucèmies o limfomes. Sovint l’única oportunitat de curació per a molts d’aquests pacients és un trasplantament de medul·la òssia que ha de provenir d’un donant compatible, i el que sol passar és que 3 de cada 4 pacients no disposen d’un familiar que sigui apte per fer-ho.
És per això que existeix el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 a l’Estat espanyol i connectat amb els registres internacionals. Aquí és on un pacient, sigui d’on sigui, pot trobar un donant compatible. Quan es troba el donant apropiat, se’l localitza i se’l cita i, si hi està d’acord i és viable, se sotmet al procés d’extracció de les cèl·lules mare per afèresi (el 95% de les donacions totals), o a través de punció en les crestes ilíaques, procediment que a Catalunya es fa a l’Hospital Clínic Barcelona.
Més de 6.000 nous donants
Aquest 2024, a Catalunya es van incorporar un total de 6.202 nous donants al registre REDMO, que ja en suma 81.483. D’aquests nous donants, la mitjana d’edat és de 27 anys i el 64% són homes. I pel que fa a les donacions i a l’objectiu de l’autoabastiment marcat per les autoritats competents, el 2024, el 25 % dels trasplantaments fets a l’Estat es van fer gràcies a donants espanyols, un percentatge que va en augment (+18%) per l’increment de nous donants registrats, per la millora de la qualitat de les donacions i de l’eficàcia de tots els equips mèdics i les entitats implicades en aquesta llarga cadena dedicada a salvar vides, que és la donació de moll d’os. En el cas de les comarques gironines, anualment s'inscriuren uns 600 nous donants.
Des de fa set anys, només s’inclouen al registre REDMO nous donants amb edats d’entre 18 i 40 i preferiblement, homes. Això és degut al fet que els donants més joves i homes són els més sol·licitats i amb qui s’obtenen millors resultats clínics dels pacients que es trasplanten. De fet, segons estudis recents, com més jove sigui el donant, més efectivitat s’observa en el resultat del trasplantament.
Això ha fet que el Banc de Sang intensifiqui les campanyes de captació de donants en activitats i àrees que s’acosten més a la franja d’edat jove, com ara festivals de música, universitats, o Festes Majors i festes populars.
Donacions de sang perifèrica
La medul·la òssia és un teixit suau i esponjós que es troba al centre de la majoria dels ossos (que no s’ha de confondre amb la medul·la espinal) i conté les cèl·lules mare sanguínies que es transformen en glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Són les cèl·lules que es trasplanten en casos de necessitat. El procediment que s’efectua, que és el majoritari, és la donació de sang perifèrica, semblant a la donació de sang per transfusió, però amb un procés més llarg anomenat afèresi.
Per tal d’obtenir les cèl·lules mare del donant que estan a la medul·la òssia, dies abans se li administra un fàrmac que mobilitza aquestes cèl·lules des de la medul·la al torrent sanguini i, llavors, per afèresi, amb una màquina especial semblant a la de donació de plasma, se li extreuen aquestes cèl·lules mare que seran enviades al donant per al trasplantament.
L’extracció de cèl·lules mare per sang perifèrica és el procediment majoritari en la donació de medul·la òssia, però es pot fer també per mitjà de punxades a les crestes ilíaques, un procés que requereix ingrés d’un dia al quiròfan i que es manté en el 5% dels casos per motius específics.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector