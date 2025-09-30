Més de 200 persones grans en situació de soledat, ateses pel programa 'Sempre Acompanyats' de la Fundació ”la Caixa” a Girona
El projecte, desplegat a la ciutat de la mà de la Creu Roja i l'Ajuntament de Girona, vol "empoderar les persones grans posant-les al centre, com a subjectes actius del propi procés d’envelliment, i acompanyant-les en la cerca d’una vida plena a partir del foment de relacions de benestar"
Més de 200 persones grans en situació de soledat han estat ateses enguany pel programa Sempre Acompanyats de la Fundació ”la Caixa” a Girona; més de 3.300 en el conjunt d'Espanya i Portugal, un 32% més que en el mateix període de l’any passat. El programa es desplega a la ciutat de la mà de la Creu Roja i l'Ajuntament de Girona, amb la missió "d'empoderar les persones grans en situació de soledat posant-les al centre, com a subjectes actius del propi procés d’envelliment, i acompanyant-les en la cerca d’una vida plena a partir del foment de les relacions de benestar i de suport".
El programa també aposta per la implicació de la ciutadania i l’entorn comunitari per a construir aliances i treballar en xarxa. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania i minimitzar les situacions de soledat de les persones grans.
En els seus més de 10 anys de trajectòria s’ha consolidat com a projecte pioner tant en l’abordatge de la soledat com en el model d’intervenció. Segons l’últim estudi dut a terme, en els sis primers mesos d’intervenció els participants són capaços de reduir els sentiments de soledat, sigui soledat social, emocional o existencial. Més del 80% dels participants senten un augment de confiança, se senten amb més capacitats per fer front a la soledat i treballen en el seu creixement personal. Un 85% aconsegueixen entendre millor les seves emocions i connecten més amb els seus amics i familiars. A més, el 95% dels participants perceben una millora del seu estat emocional.
El subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, assenyala que "la trajectòria del programa Sempre Acompanyats ens ha ensenyat que l’escolta és una habilitat imprescindible per a la transformació social. Saber que hi ha algú amb qui pots comptar millora l’estat d’ànim de les persones, especialment les que es troben en situació de soledat. Per això, des de la Fundació ”la Caixa” continuem apostant per acompanyar-les per contribuir a millorar el seu benestar».
Un racó per fer visible la soledat
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebrarà demà, la Fundació ”la Caixa” i les entitats locals que desenvolupen el programa han organitzat una acció de sensibilització amb la creació d'un «racó d’escoltar», un espai de diàleg instal·lat a la plaça Salvador Espriu, al costat del Mercat del Lleó, en el qual persones que han passat pel programa conversaran amb persones que vulguin conèixer la seva experiència en relació amb la soledat. A més, també podran parlar amb els professionals del programa. En aquesta mateixa línia, es duran a terme diverses activitats per celebrar la jornada, com una actuació musical d’un grup de voluntaris de la Fundació ”la Caixa”.
Aquestes accions de sensibilització donen valor a la importància de les relacions socials i fan visible la soledat com un repte de la nostra societat en un doble sentit: pot afectar a tothom, independentment de l’edat, i al mateix temps cada persona pot aportar el seu granet de sorra per millorar la vida dels que se senten sols.
Actualment, el programa Sempre Acompanyats s’implementa a 13 territoris de tot l’Estat a través de 13 entitats. Es tracta de Jerez, Múrcia, Pamplona, Granada, Màlaga, Palma, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet i Lleida. I també a Lisboa i Porto. El desenvolupament del programa és possible gràcies a la implicació d’entitats socials locals vinculades a la comunitat, més de 200 professionals i 260 voluntaris. En total, aquest any el programa ha impulsat més de 540 activitats comunitàries complementàries que han arribat a 12.000 persones.
“La trucada de la soledat”
Amb la finalitat de fer visible el fenomen de la soledat, la Fundació ”la Caixa” ha llançat una experiència amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, creada en col·laboració amb quatre persones grans que han estat ateses pel programa. La trucada de la cabina telefònica convida la societat a escoltar, reflexionar i actuar. Les persones que visquin l’experiència a la cabina situada actualment a Granada, o a través del format online, poden deixar els seus missatges en format d’àudio o escrits, i tots arribaran a persones grans en situació de soledat.
L’augment de l’esperança de vida, les noves formes de convivència familiar i una organització diferent de l’ús del temps plantegen una realitat cada vegada més complexa de la qual sorgeixen nous reptes, com ara la soledat. El programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, amb més de cent anys d’història, té com a objectiu abordar aquests nous desafiaments que es presenten en la vellesa.
