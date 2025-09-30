Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de cinquanta actes a les comarques gironines pel Dia Mundial de la Salut Mental

Les activitats posen èmfasi a la necessitat de garantir una atenció accessible, propera i flexible davant de les crisis que poden viure les persones amb un trastorn mental

Presentació dels actes commemoratius.

Presentació dels actes commemoratius. / IAS

Redacció

Girona

La commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental arriba aquest octubre a les comarques gironines amb una programació que supera el mig centenar d’activitats. El lema d’enguany, “L’accés als serveis en situació de crisi”, posa l’accent en la necessitat de garantir una atenció accessible, propera i flexible davant de les crisis que poden viure les persones amb un trastorn mental, tant des de la perspectiva sanitària com social. L’objectiu és doble: sensibilitzar la ciutadania i reivindicar serveis que ofereixin suport en l’entorn quotidià, evitin situacions de patiment i donin una resposta ràpida quan aquestes es produeixen.

Enguany es compleix una dècada —del 2015 al 2025— de la col·laboració conjunta entre l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa i Support-Girona, que van decidir unir esforços per impulsar una campanya territorial d’ampli abast, amb una mirada comunitària i participativa que recull la suma de moltes voluntats i iniciatives, amb un mateix objectiu: donar visibilitat a la salut i i transmetre la realitat de les persones amb un trastorn mental des de diferents perspectives.

Una cinquantena d’actes

Al llarg del mes d’octubre es programaran més de cinquanta activitats a les comarques gironines —de caràcter festiu, cultural, professional i reivindicatiu— gràcies a la implicació d’entitats, taules de salut mental, ajuntaments i diverses organitzacions del territori. Entre els actes centrals de la diada, el 10 d’octubre, destaca la lectura del manifest a la seu de la Generalitat a Girona, a càrrec de persones amb experiència pròpia en salut mental, així com la II Nit de la Salut Mental, impulsada per la Fundació Drissa i dedicada enguany a les arts i la cultura com a eines de benestar emocional i de lluita contra l’estigma. Aquell mateix dia també se celebraran caminades, cinefòrums, taules informatives, propostes artístiques o dinars populars arreu de la demarcació.

L’11 d’octubre, l’Associació Família i Salut Mental lliurarà els Premis Maria Combalia en reconeixement a iniciatives a favor de la salut mental. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Sant Narcís de Girona just després de la representació teatral del club social El Cercle.

El 17 d’octubre, La Mirona de Salt serà l’escenari del concert solidari per la salut mental, amb les actuacions de Cesc Sansalvadó i Wasa Corporation. La recaptació de la venda d’entrades es destinarà íntegrament a la Llar Residència La Maçana, un recurs d’acollida i suport per a persones amb trastorn mental greu.

A més, els dies 22 i 23 d’octubre la Fundació Drissa inaugurarà nous serveis de capacitació prelaboral a Platja d’Aro i Blanes. Finalment, el 30 d’octubre, Support-Girona organitzarà a la seva seu la jornada “El dret a morir dignament: mirades i experiències”.

