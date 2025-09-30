Neix el premi Joaquim Vallmajó per reconèixer el compromís amb la justícia social i la solidaritat a les comarques gironines
La Coordinadora d’ONG Solidàries vol posar en valor les lluites socials al territori i mantenir viu l’esperit de compromís i entrega del missioner empordanès
La Coordinadora d’ONG Solidàries impulsa el Premi Joaquim Vallmajó, un nou guardó que vol reconèixer el compromís i la tasca de persones, entitats i col·lectius que treballen per la solidaritat, la cooperació, la pau, la veritat i la justícia social.
Amb aquest premi, la Coordinadora vol posar en valor les lluites socials al territori i mantenir viu l’esperit de compromís i entrega de Joaquim Vallmajó. Per Albert Quintana, de la Coordinadora d’ONG Solidàries, Vallmajó és tot un referent en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació per haver viscut «30 anys amb un poble, i ser un més, fent-se defensor de les seves causes».
Josep Maria Bonet, del grup altempordanès impulsor del guardó, considera que cal donar a conèixer la figura de Joaquim Vallmajó a les noves generacions i que la iniciativa és «una bona fórmula per reconèixer tots els joaquims i joaquimes vallmajós que hi ha a comarques gironines». Des del grup impulsor Josep Lluís Tejeda, explicava com Vallmajó va deixar ben documentat el genocidi rwandès, a través de cartes i fotografies, i que el guardó «va en la mateixa línia de fer d’altaveu a persones i entitats que treballen en l’àmbit dels drets i la justícia social des de l’anonimat».
La primera edició del premi es convoca el setembre de 2025, i les candidatures es podran presentar fins al 31 de desembre de 2025, a través d’un formulari oficial que es publicarà a la pàgina web i a les xarxes de la Coordinadora a partir de demà. Poden presentar-se tant autocandidatures com propostes a tercers, sempre que el projecte o la persona candidata tingui activitat a les comarques gironines.
El premi inclourà una dotació econòmica mínima de 500 euros, que podrà ser major en funció de la recollida d’aportacions voluntàries, més un reconeixement públic a l’esforç i impacte dels projectes premiats, i un gravat de l’artista altempordanès Miquel Duran Carrera.
El jurat estarà format per membres de la Coordinadora, Justícia i Pau, la família Vallmajó, el col·lectiu empordanès impulsor i dues persones més en qualitat de president i vicepresident. El premi es lliurarà anualment el 26 d’abril, coincidint amb la data de la mort del missioner i cooperant empordanès Joaquim Vallmajó, assassinat a Rwanda l’any 1994.
